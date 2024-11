Tommaso Zorzi, la discesa dopo il Grande Fratello Vip: "Avevo dieci paparazzi sotto casa e adesso non li ho più"

Gossip TV

Tommaso Zorzi, attualmente tra i protagonisti di Cortesie per gli Ospiti su Realtime, ha parlato della parabola in discesa in merito alla popolarità raggiunta dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip nella quinta edizione.

Tommaso Zorzi: "Se ti abitui solo alla notorietà e non ti concentri sul mestiere che vuoi realmente fare, la tua carriera ha vita breve"

Zorzi trionfò letteramente nel reality nell'anno della pandemia, raggiungendo un record assoluto di voti. Tuttavia, come raccontato dallo stesso protagonista, a distanza di anni, le cose sono molto cambiate. Il ventinovenne milanese, che dopo la vittoria al Gf è stato anche opinionista per un'edizione dell'Isola dei Famosi, ha raccontato come, nel corso della sua carriera, abbia preferito concentrarsi sull’impegno professionale e la crescita personale.

Zorzi ha ripercorso l’esperienza che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo, spiegando:

"Quando ho vinto il Grande Fratello Vip – era l’anno della pandemia da Covid – è stata una delle edizioni più seguite in assoluto, con una delle finali più viste di sempre. Ricordo che, uscendo dalla casa, mi sentivo quasi… non dico un Dio, ma poco ci mancava. Mi ritrovavo in una posizione di popolarità incredibile. Ora, a distanza di quattro anni da quell’esperienza, accade spesso che le persone mi fermino per strada e mi chiedano: ‘Ma che fine hai fatto? Sei davvero sparito’. E posso assicurare che, se non si ha una forza interiore stabile, questi commenti possono farti vacillare. La realtà è che sto facendo altro, perché quel tipo di fama, così intensa, non ritorna più. Se non impari a evolverti, a cambiare e a focalizzarti su un vero mestiere, rischi di rimanere bloccato e di non andare da nessuna parte."

L'ex gieffino ha evidenziato quanto sia cruciale circondarsi di persone genuine, che abbiano il coraggio di dirgli di no e di guidarlo con sincerità:

"È fondamentale non circondarsi di 'yes men'. Tutte le persone con cui collaboro sono estremamente oggettive, vogliono il mio bene, e questo significa che non hanno paura di contraddirmi. Mi mettono in guardia, mi dicono di non accettare certe proposte, di non prestarmi a giochi televisivi che potrebbero svalutarmi, e mi consigliano di impegnarmi solo in progetti in cui ho davvero qualcosa da dire. Perché ottenere fama è facilissimo: basterebbe che uscissi una sera, mi ubriacassi e qualcuno mi filmasse mentre faccio qualcosa di scioccante. Il giorno dopo sarei ovunque, sulla bocca di tutti. Ma quella è una notorietà momentanea, una gloria istantanea che non costruisce nulla di duraturo."

Zorzi ha parlato anche del rischio di abituarsi a una fama superficiale, che può svanire in un attimo e lasciare un vuoto profondo:

"Se ti abitui solo alla notorietà e non ti concentri sul mestiere che vuoi realmente fare, la tua carriera ha vita breve. E peggio ancora, puoi farti del male. La popolarità, quella che ti fa sentire onnipotente, è fugace. Io stesso l'ho sperimentato: all’inizio, dopo il Grande Fratello, avevo una decina di paparazzi sotto casa ogni giorno. Oggi non è più così, e se non sei pronto a gestire quel cambiamento, rischi di perderti. Se il tuo unico obiettivo è mantenere quella notorietà e questa poi viene meno, finisci per smarrire te stesso e perdere la rotta."

Chi è Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è un personaggio televisivo, influencer, e conduttore italiano nato il 2 aprile 1995 a Milano. È diventato noto al grande pubblico per la sua partecipazione a diversi reality show e programmi televisivi, oltre che per la sua attività sui social media, dove ha una forte presenza. Ha raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione a Riccanza, un reality show di MTV Italia che raccontava la vita quotidiana di giovani appartenenti a famiglie benestanti. Tuttavia, il successo maggiore lo ha ottenuto vincendo la quinta edizione del Grande Fratello Vip nel 2020, un'edizione particolarmente seguita durante la pandemia da Covid-19. La sua vittoria e la visibilità derivata dal programma lo hanno reso una delle figure più richieste e discusse della televisione italiana. Successivamente, Tommaso ha intrapreso una carriera da conduttore e opinionista. Ha partecipato come giudice al talent show Drag Race Italia e ha condotto il programma Il Punto Z, una trasmissione che ha unito talk show e momenti di satira. Oggi è tra i conduttori di Cortesie per gli Ospiti, un game show italiano in onda su Real Time dal 2005. Ha anche pubblicato un libro intitolato Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri, che racconta alcune esperienze personali in chiave ironica.