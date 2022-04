Tommaso Zorzi finisce sulla BBC: cosa succede al vincitore del Grande Fratello Vip?

Gossip TV

La BBC annuncia Tommaso Zorzi alla conduzione di due nuovi programmi per Discovery.

Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip e influencer amatissimo su Instagram, è finito sulle pagine della BBC e la notizia ha fatto il giro del web, alimentando i fan dell’ex opinionista de L’Isola dei Famosi. Zorzi, ebbro di felicità, ha confermato la notizia della prestigiosa testata britannica, annunciando che condurrà due nuovi format su Discovery.

Tommaso Zorzi torna su Discovery con due programmi

Non si arresta la scalata al successo di Tommaso Zorzi, lanciatissimo dopo la vittoria al Grande Fratello Vip ma già noto al popolo de web, che da anni lo segue sui social. Zorzi è entrato nel cuore dei fan, che lo sostengono nelle sue nuove avventure sul piccolo schermo, come quella che lo ha visto al timone di DragRace Italia. E proprio Discovery sembra aver puntato tutto su Tommaso, affidandogli ben due nuovi programmi. Il primo è Tailor Made – Chi ha la stoffa?, che debutterà su Discovery+ in estate, mentre il secondo si intitola Questa è casa mia (adattamento di This is my House), in onda a maggio su Real Time. La notizia è stata data da nientedimeno che la BBC, che ha fatto sapere del nuovo impegno televisivo di Zorzi, che si appresta ad assumere le forme di un personaggio sempre più internazionale.

“Ragazzi lo ha annunciato la BBC quindi ve lo posso annunciare anche io: condurrò le versioni italiane di The Great Sewing Bee e This is MY House, che si chiameranno rispettivamente Tailor Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia, giustamente. Sono molto felice e devo ringraziare in primis Real Time e Discovery per questa opportunità enorme che mi stanno dando e non vedo l’ora di parlarvi dei format perché sono fighissimi e nulla raga, per oggi ci godiamo questa notizia e poi ve ne parlerò tra poco. E sì, per chi se lo stesse chiedendo, anche Drag Race Italia, quindi mi aspettano dei mesi di fuoco. Non vedo l’ora raga, voglio buttare un grido dalla felicità, sono davvero felice e grazie”.

Con una serie di Ig Stories, Zorzi ha confermato il suo impegno con Discovery e il debutto come presentatore dei nuovi format che si preparano a sbarcare in Italia. Che dire, certamente una bellissima soddisfazione per l’influencer, che si mormora sia stato denunciato da Gabriele Parpiglia.