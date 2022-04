Grande Fratello Vip, è guerra tra Tommaso Zorzi e Gabriele Parpiglia, il giornalista pare lo abbia denunciato

Gossip TV

Gabriele Parpiglia, assente alla festa di compleanno di Tommaso Zorzi, tuona su Twitter: "La denuncia l'ho fatta"

Sabato 2 aprile, Tommaso Zorzi ha compiuto 27 anni e per l'occasione ha organizzato un indimenticabile party in uno noto locale milanese in compagnia di tanti amici, tra cui anche molti volti noti del piccolo schermo tra cui, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Francesco Oppini, Giulia De Lellis e tanti altri.

Grande Fratello Vip, è guerra tra Tommaso Zorzi e Gabriele Parpiglia

Una sontuosa festa a tema anni '90 con super ospite la cantante Ivana Spagna. Come spesso accade in un occasione di feste di compleanno che diventano veri e propri eventi chiacchieratissimi, si parla anche dei grandi assenti. Qualcuno ha quindi fatto notare l'assenza del giornalista Gabriele Parpiglia che dopo la vittoria di Zorzi al Grande Fratello Vip 5, era diventato una sorta di ombra del giovane milanese con il quale era iniziato un sodalizio professionale che pare si sia interrotto.

Inizialmente il giornalista ha giustificato la sua assenza alla festa di compleanno per una stato d'animo non dei migliori in seguito agli eventi drammatici della guerra in Ucraina, ma stando a quello che ha rivelato Parpiglia, probabilmente c'è dell'altro.

Zorzi su Twitter ha ringraziato i partecipanti alla festa con queste parole:

“Il resto è aria fritta e tempo perso”.

Dinanzi a questa frase Parpiglia è intervenuto così:

“Secondo me sarà aria stupefacente. Ho questa idea. Magari mi sbaglio. Magari no. Stupefacente”.

Dopo si sono susseguiti una serie di cinguettii di Gabriele in cui ha parlato persino di una denuncia nei confronti di Zorzi.

"La denuncia l'ho fatta e sarà stupefacente come lui. Vedremo Vedremo. “Non deve rispondere. Sa già tutto. Risponderà però in altri luoghi”.

"Parole negative o offese non usciranno. C'è una situazione ben più ampia e grave. Io lavoro e voglio rispetto e giustizia se mi faccio il culo, se salvo "situazioni" al limite etc. Questo è stato calpestato. Avrò modo e misura nel difendermi. Si condivide il bello e il brutto."

