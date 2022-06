Tommaso Zorzi accusato di Infedeltà: la crisi con Tommaso Stanzani è reale?

Gossip TV

Dopo i gossip circa la sua relazione clandestina, Tommaso Zorzi spiega come stanno le cose e come procede la storia d’amore con Tommaso Stanzani.

Da diversi giorni su TikTok circola un video che mette Tommaso Zorzi in una posizione decisamente scomoda. Il presentatore ha deciso di dare un taglio ai pettegolezzi, recusando l’accusa di infedeltà e spiegando come stanno le cose con Tommaso Stanzani.

Tommaso Zorzi ha tradito Stanzani? La verità

Da quando ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si è lanciato a capofitto nel mondo del piccolo schermo, conquistando sempre più spazio e sempre più fan. Il presentatore, ormai quotatissimo in casa Discovery con tanti format all’attivo o in cantiere, è felicemente fidanzato con Tommaso Stanzani, formidabile ballerino salito alla ribalta grazie alla fucina di Amici, con il quale fa coppia fissa ormai da diverso tempo. La coppia, tuttavia, è stata messa a dura prova da un video, che da diverse settimane circola su TikTok, dove un giovane fa intendere di aver avuto un incontro passionale con Zorzi.

Leggi anche Ex tronista di Uomini e Donne contro Chiara Nasti

Il presentatore ed ex gieffino ha tradito il suo fidanzato? La risposta ovviamente è no, nessun tradimento è avvenuto, soprattutto non con colui che da giorni lo racconta a gran voce sulla nota piattaforma social e che, dopo la smentita di Tommaso si è visto costretto a chiedere scusa affermando di essersi inventato tutto.

“Quando mi chiedono cosa è la cosa che più ho imparato da questo lavoro io rispondo: ‘La pazienza’ […] Non mi vedrete mai rispondere pubblicamente ad un attacco perché non mi interessa. Ho deciso di fare questo lavoro perché è un mestiere che mi piace e mi appassiona. Adesso ho raggiunto l’equilibrio e sono abbastanza irremovibile”.

Tommaso ha voluto spiegare perché non se l’è presa più di tanto nonostante il gossip fosse decisamente insistente e avrei potuto minare il rapporto con Stanzani. Il ballerino, dal canto suo, sa benissimo l’amore che lo lega a Zorzi ed è abituato alle dinamiche televisive, che spesso sono del tutto false.