Chiara Nasti nei guai, un’ex Tronista di Uomini e Donne commenta caustica lo scivolone sulla gravidanza

Chiara Nasti parla di peso in gravidanza, suscitando l’ira di Anna Munafò, ex tronsta di Uomini e Donne.

Chiara Nasti ha commesso l’ennesima scivolone social, questa volta parlando di un argomento estremamente delicato ovvero i chili di troppo in gravidanza. Un’ex tronista di Uomini e Donne diventa una furia, criticando apertamente l’influencer partenopea.

Anna Munafò contro Chiara Nasti: lo sfogo dell’ex di Uomini e Donne

Chiara Nasti è incinta e di certo non è un mistero dopo le numerose polemiche sbocciate, poco dopo l’annuncio della gravidanza sui social. Nelle ultime ore, la partenopea ha commesso l’ennesimo scivolone, parlando del peso in gravidanza. Quando un’utente di Instagram le ha fatto notare che è impossibile che non abbia preso neppure un chilo, nonostante il pancione decisamente evidente, Chiara ha replicato a tono, lacciando tuttavia un messaggio sbagliato che ha fatto infuriare tutte coloro che, per motivi privati e personali, hanno preso fin troppi chili nei nove mesi di gestazione. Anche un’ex tronista di Uomini e Donne è intervenuta sulla delicata questione, criticando apertamente Chiara.

“Io sono una di quelle che si è “svaccata” nonostante ciò le ragazzine come te rimangono all’altezza del mio alluce. Il web porta tante cose buone ma porta anche tante critiche. Se non ti senti offesa da ciò che ti viene detto allora non rispondere offendendo. Mostra educazione che sicuramente avrai. Perché io ho preso 30 kg per la mia gravidanza e me ne porto ancora 26 dopo due anni. Sii rispettosa per altre donne che di strada davanti ancora ne hai tanta. I follower non fanno la dignità di un individuo. La fai tu. Ciao!”.

Anna Munafò ha raccontato di aver preso molti chili durante la gravidanza e di non aver vissuto benissimo l’esperienza di dover dare conto del proprio aspetto fisico ai fan, dunque le parole di Chiara non hanno fatto che indispettirla ancora di più. Da che parte state?