Tiziano Ferro pensa agli amici a Sanremo e ringrazia Emma dell’omaggio canoro: "Il suo gesto per me è epocale"

Da Los Angeles, dove si gode i due figli, Tiziano Ferro si congratula con alcuni cantanti in gara che sono prima di tutto amici. L'abbraccio più affettuoso è per Emma, che si è esibita con un medley dei brandi più celebri dell'artista di Latina.

Anche se la serata finale del Festival di Sanremo 2024, che si è conclusa con la vittoria di Angelina Mango, è stata bellissima e avvincente, oltre che spumeggiante grazie alla co-conduzione di Fiorello, la maratona di cover di venerdì 9 febbraio resta forse il momento migliore della gara canora di quest'anno. A pensarlo non siamo soltanto noi ma anche Tiziano Ferro, che tramite i social ci ha tenuto a mandare un saluto e un abbraccio affettuoso a colleghi che considera amici e a cui vuole un mondo di bene.

Il messaggio di Tiziano Ferro agli amici a Sanremo 2024

Da Los Angeles, dove si prende amorevolmente cura dei figli Andreas e Margherita, Tiziano Ferro manda il suo affetto e i suoi saluti a 5 cantanti del Festival di Sanremo 2024, che conosce da tanto tempo e ai quali lo lega una fortissima amicizia:

Non mi sono espresso su questo Sanremo perché ho troppi, troppi amici che partecipano. Quando ho visto la lista ho pianto perché sarei volentieri andato a cantare con uno di loro. Ci sono amici che conoscete e che sapete che io amo: Giuliano, Angelina, Alessandra, Emma, Fiorella. Ho detto a tutti ragazzi, cavolo vi siete messi d’accordo per andare per mandare in crisi il mio cervello, perché avrei voluto fare duetti con tutti loro. Troppi amici veri in gara, difficile essere imparziali. Anche io duetto da qua con i miei fratellini e sorelline. Un pezzo di cuore in più alla mia dolce e generosa Emma per il meraviglioso omaggio concesso insieme a Bresh.

Come ricorderete, Emma si è esibita, venerdì 9 febbraio, portando un medley di brani di Tiziano Ferro. La cantante non ha fatto nemmeno un piccolo sbaglio, cosa rara quando si esegue un pezzo del cantante di Latina, che è una delle nostre voci migliori:

Però il mio abbraccio adesso va in particolare ad Emma. Io non faccio favoritismi, però il suo gesto per me è epocale. Il fatto di evocare la mia musica durante Sanremo, in un periodo nel quale sono completamente in ritirata, è stato uno dei gesti più belli che mi siano stati mai rivolti nella vita. E lo dico sinceramente senza esagerare. Grazie Emma, grazie a Bresh siete troppo. E poi voglio fare il mio in bocca al lupo a tutti gli amici a Sanremo che stanno spaccando. Non prendo parte perché voglio bene a tutti loro. In bocca al lupo! Viva Sanremo! Questo di Emma è l’abbraccio più concreto che abbia mai ricevuto. Spero un giorno di poter ricambiare.

Le battaglie e il coraggio di Tiziano Ferro ed Emma Marrone

Tanto Emma Marrone quanto Tiziano Ferro hanno dovuto combattere dure battaglie nella vita, e le difficoltà che sono stati costretti ad affrontare li hanno resi persone migliori. Non che prima non avessero entrambi un cuore grande, ma il loro coraggio sarà sempre di ispirazione a chi si ammala e lotta per guarire e a chi cade vittima di una dipendenza.

Attraverso un documentario che lo riguarda, intitolato Ferro, il cantante ha parlato per la prima volta del suo problema con l'alcool e del suo cammino verso la guarigione insieme agli Alcolisti Anonimi. Nel mese di settembre Tiziano ha annunciato il suo divorzio da Victor Allen, sposato nel 2019. Amici della coppia hanno raccontato che Ferro è molto giù di corda, anche se conserva il sorriso per i suoi bambini, che non può portare in Italia perché i piccoli non hanno il passaporto.

Quanto a Emma, è una donna che nella vita ha sofferto molto a causa di una brutta malattia, che l’ha costretta ad essere operata più di una volta. La cantante l'ha scoperta quando aveva 24 anni e si è dovuta far asportare utero e ovaie. Emma ha parlato della sua malattia nel docufilm Sbagliata ascendente Leone, disponibile su Prime Video e, nonostante la sofferenza, non ha mai perso la grinta, come ha dimostrato, appunto, nella serata delle cover di Sanremo 2024.