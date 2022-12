Gossip TV

Tiziano Ferro, l'intervista interrotta dalla figlia scatena la commozione del cantante

Tiziano Ferro ha postato sui social un video in cui lo si vede mentre tenta di registrare un'intervista per RDS. Tuttavia, in sottofondo, la figlia Margherita continua a chiamarlo e a farsi sentire, provocando l'ilarità e la commozione del cantante. Ecco cos'è successo