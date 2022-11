Tiziano Ferro si confessa a Verissimo, i difficili momenti della depressione, il successo e la paternità

Gossip TV

In esclusiva a Verissimo Tiziano Ferro è intervistato da Silvia Toffanin a cui racconta alcuni momenti molto difficili della sua vita, come la depressione, il bullismo e la rinascita come artista e come padre. Ecco cosa ha detto.

Pochi artisti italiani sanno emozionare come Tiziano Ferro: ospite a Verissimo per la promozione del nuovo album "Il mondo è nostro", il cantante si è lasciato andare e ha rivelato alcuni momenti difficili da lui vissuti in passato, l'incredulità di fronte al successo e la sua rinascita grazie alla paternità.

Tiziano Ferro a Verissimo: "Non potevo neanche dire come stavo"

Un percorso iniziato molto presto, con il primo singolo del 2001 Xdono, che scalò le vette delle classifiche europee e anticipò il successo del primo album Rosso relativo. La musica era sempre stato per lui un rifugio, dopo l'emarginazione subita da adolescente, il bullismo e la bulimia in cui era caduto a causa dei commenti sul suo corpo. Un successo inaspettato e che avrebbe dovuto rendere il giovanissimo cantante felice come non mai, ma che, al contrario, sembrava pesare su di lui più di quanto lasciasse vedere:

"Dicevo che ero felice, ero molto grato e sentivo quella gratitudine come qualcosa che spingeva il mio cervello e il cuore verso quest'obbligo morale di esserci e non lamentarmi, non potevo neanche dire come stavo. Sapevo che era una cosa che non capitava a tutti e mi sentivo inadeguato. Fisicamente arrivavo da periodo diverso, sono stato emarginato tutta l'adolescenza, perché sfigato e grasso. Faccio canzoni, divento popolare, cosa strana per me, in più sei un cantante pop, giovane e cominciano a dirti che sei bello e bravo e io non riuscivo a crederci e mi sentivo fuori luogo. Adesso posso dirti che non l'ho vissuta bene all'epoca ti avrei detto che era tutto bello e tutto ok."

Un periodo che inizia a colorarsi di grigio e lo spinge a chiudersi sempre di più, a non sorridere, se non in pubblico, a soffrire di ansia e poi di depressione. Non capita spesso che in televisione si parli di salute mentale, perciò, le parole di Tiziano Ferro a Silvia Toffanin sono ancora più preziose, non solo perché un'autentica testimonianza di un uomo, oltre che di un artista, che ha saputo superare questo scoglio così difficile, ma anche perché questa dichiarazione può essere da sprone per chi si ritrova in una condizione simile.

Già nel documentario sulla sua vita, prodotto da Prime Video, Ferro, del 2020, il cantante si era aperto sul periodo più duro della sua vita, testimoniando non solo sulla depressione, ma anche sull'alcolismo in cui era precipitato. Il fondo, racconta il cantante alla conduttrice Toffanin, lo ha raggiunto in Inghilterra, dove si era trasferito dopo il successo e il diploma di laurea. L'Inghilterra doveva essere un punto di svolta, un momento in cui, grazie anche all'anonimato, avrebbe potuto avere una vita normale, fare amicizia e studiare. Tiziano Ferro non avrebbe fatto nulla di queste cose, rinchiudendosi sempre di più in sé stesso, anche perché è a quel periodo che risale la prima consapevolezza di essere omosessuale.

Un argomento su cui, per anni, non è riuscito ad aprirsi, neppure con gli amici più intimi o il suo manager, ma che era fonte per lui di stress a causa del mobbing e delle continue domande su chi stesse frequentando:

"Era un tema controverso perché subivo mobbing: tutti mi chiedevano con chi stavo, chi volevo, ogni intervista era angosciosa perché sapevo che mi avrebbero fatto quella domanda. Mi sentivo di nuovo in terza media, pensavo che sarebbe diventata di nuovo la cosa che o avrebbe iscritto all'albo degli sfigati: avevo paura e mi sentivo difettato e l'Inghilterra ha fatto diventare legge l'idea della solitudine. Lì è esploso, in peggio, il mio rapporto col bere e con l'alcol, questo annichilimento della mente."

Nonostante sia stato in Inghilterra il momento più buio, non è lì che Tiziano Ferro si rende conto che quello di cui soffre ha un nome ben preciso: depressione. I primi sintomi - e lui ci tiene a precisare che è questa la depressione, una malattia - erano la negazione e l'incapacità di chiedere aiuto, la sensazione di essere solo e incompreso e che la depressione fosse legata alla sua omosessualità: il cantante credeva di essere nato difettato e di non meritare nulla della bellezza e del successo che aveva.

La svolta è arrivata dopo il 2008, anno in cui ha finalmente cominciato a farsi aiutare, parlando prima con le persone che più amava e poi andando in analisi:

"Io non pensavo che la depressione fosse possibile, pensavo che succedesse agli altri o addirittura ai matti. La depressione è furba, ti convince che la zona di conforto tua, quella del dolore, vada bene così. Non credo che la depressione abbia soluzione definitiva, però continui ad andare in terapia, continui a vedere dei medici specializzati, perché non si parla mai di depressione come malattia, ma spesso è qualcosa di più grande e abbiamo paura di parlarne perché veniamo da decenni di stigma. Dobbiamo ridurre il preconcetto dietro la parola depressione."

Con le sue parole, Tiziano Ferro ha sdoganato lo stigma sociale che un argomento come la depressione si porta dietro, riuscendo con la delicatezza che gli è propria a raccontare un'esperienza personale, mostrandone però anche il carattere universale.

E, ora? Ora il cantante sembra finalmente sereno e felice: la paternità gli ha regalato delle gioie inattese, ma di cui ora non può fare a meno:

"Ho sempre sentito il senso paterno, da sempre, anche da piccolo, con gli amici o con mio fratello, con cui ho 11 anni di differenza. Victor e io ci occupiamo personalmente dei bambini, non abbiamo una babysitter fissa. Sono bambini felici, sorridenti e amati. Questo è quello che conta davvero"