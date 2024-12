This is me, l'emozionante omaggio di Riki a Michele Merlo: "Non sono riuscito a salutarlo"

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata di This is me, Silvia Toffanin ha voluto ricordare Michele Merlo, il giovane cantante ed ex allievo di Amici morto nel 2021 colpito da una leucemia fulminante, con un omaggio davvero emozionante.

L'ultima puntata di This is me è stata davvero emozionante. Tra i protagonisti della serata anche Riki che, dopo aver ricordato il suo percorso nella scuola di Amici, ha cantato un brano di Michele Merlo, il giovane cantante scomparso nel 2021 con il quale aveva condiviso il percorso nel talent show di Maria De Filippi.

Riki ricorda Michele Merlo a This is me

Si è conclusa ieri, mercoledì 4 dicembre 2024, su Canale 5 la prima edizione di This is me, lo show evento condotto da Silvia Toffanin. Tanti gli ospiti in studio, che hanno ricordato il loro percorso nella scuola di Amici: da Elodie a Sebastian Melo Taveira fino ad Alberto Urso e Riccardo Marcuzzo, in arte Riki.

E proprio con Riki, la conduttrice di This is me ha voluto ricordare Michele Merlo, ex amatissimo allievo di Amici morto nel 2021 a causa di una leucemia fulminante. "Non voglio piangere" ha confessato il cantante in studio prima di cantare un bellissimo brano dell'amico "Tra di noi c’era un rapporto di amore e odio perché chiaramente c’era anche la competizione, però gli ho sempre voluto un gran bene". Dopo essersi esibito, con gli occhi lucidi, Riccardo ha condiviso con il pubblico e con la Toffanin un suo grande rimpianto:

Una cosa che mi è dispiaciuta tanto è questa: avevo un instore vicino a Bassano, lui mi aveva scritto e io gli avevo detto che avrei fatto tardi e non sarei riuscito a incontrarlo. È venuto a mancare poco dopo, è chiaro che non si poteva sapere che sarebbe successo, ma col senno di poi mi sarei liberato e sarei corso da lui. È stato tutto una cosa ingiusta, una tragedia. Speriamo che Miki viva sempre costantemente con noi, nei nostri cuori. È la cosa più semplice e banale da dire, ma è la verità. Era un ragazzo d’oro e aveva un talento incredibile.

Il percorso di Riki ad Amici

Oltre a omaggiare il suo amico Michele Merlo, scomparso all'età di 28 anni, Riki ha ricordato la sua intensa e indimenticabile esperienza nella scuola di Amici. "Ero un po' spigoloso, ma era una corazza. È stato un vortice di contraddizioni, è stata un'esperienza intensa. Ero un pulcino, ora, nel rivedermi, penso che i professori avevano ragione" ha confessato il giovane cantante a This is me commentando il suo percorso.

Per chi non lo sapesse, Riccardo Marcuzzo è stato uno dei protagonisti più amati e chiacchierati della sedicesima edizione del talent show di Maria De Filippi, che ha visto poi trionfare il ballerino Andreas Muller. "Ero un po' incosciente, vivevo le cose cercando di metterci il massimo" ha confidato il cantante.