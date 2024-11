The Voice Kids torna su Rai 1, Antonella Clerici svela le prime Anticipazioni

Gossip TV

Antonella Clerici torna al timone di The Voice Kids, in onda da venerdì 15 novembre 2024 su Rai 1. La presentatrice svela qualche anticipazione sul programma.

Antonella Clerici torna al timone della nuova edizione di The Voice Kids, il talent show riservato ai giovani talenti canori con una giuria d’eccezione composta da Lorenda Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino. La presentatrice svela qualche novità e cosa le riserva il futuro in tv, compresa la possibile ospitata al Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti.

The Voice Kids torna su Rai 1, ecco quando

Grandi emozioni aspettano i telespettatori di Rai 1 a partire dal 15 novembre 2024, con il ritorno di The Voice Kids. La nuova stagione del talent show dedicato ai giovani talenti tra i 7 e i 14 anni torna in prima serata, condotto da Antonella Clerici insieme ad una giuria d’eccezione, composta da Lorenda Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino. Il programma è molto amato dal pubblico, che si emoziona per la voce incredibile dei giovani talenti ma anche per le loro incredibili storie personali. Emozioni che prova anche Clerici, come ha ammesso durante una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Posso assicurarvi che vedrete esibizioni strabilianti. I giovani selezionati hanno un talento incredibile e vi stupiranno […] Io mi commuovo spesso per le performance, ma soprattutto per le storie di questi ragazzini: alcuni sono stati vittime d bullismo, altri vengono da famiglie complicate o attraversano i tormenti adolescenziali”.

Antonella, al timone di È sempre mezzogiorno, ha ammesso di essere molto grata per questo programma dal momento che in televisione ama parlare delle persone vere e delle loro storie comuni. A guidarla anche l’adorata figlia Maelle che, come ha ammesso, l’ha guidata nel conoscere i gusti musicali dei più giovani, oltre ad essere la fan numero uno del programma che guarda sempre con grande passione.

Antonella Clerici al Festival di Sanremo? La verità

La vita di Antonella Clerici è lontano dalla città, una scelta che ha preso insieme al suo compagni di vita Vincenzo, con il quale ci tiene a sottolineare non ha intenzione di convolare a nozze per il momento. Nonostante questo, la conduttrice è molto presente sulla Rai, amatissima dal pubblico di tutte le età per la sua veracità e trasparenza, tanto che alcuni si chiedono se non sarà lei una delle co-conduttrici della nuova edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti. È Antonella a rispondere ammettendo di non aver ricevuto ancora nessun invito da parte del collega e amico, e di non aspettarselo dato che la kermesse musicale d’Italia è un evento al passo con i tempi, che ha bisogno di rinnovarsi e portare novità. Lei partecipò nel 2011 durante il Festival condotto da Gianni Morandi, portando con sé la figlia Maelle alla quale dedicò la canzone “A te” di Jovanotti, una delle canzoni più dolci e delicate di sempre. A proposito del suo futuro in televisione, Clerici ha confidato di voler continuare a condurre programmi dedicati alle persone comuni, preferendo questo tipo di format a quelli dedicati invece alle interviste dei Vip, che proprio non fanno per lei.