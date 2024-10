Festival di Sanremo 2025 Anticipazioni: Carlo Conti vuole Barbara d’Urso

Gossip TV

Si mormora che Carlo Conti stia smuovendo i vertici di Viale Mazzini per avere nel sul Festival di Sanremo anche Barbara d’Urso, dopo l’ospitata a Ballando con le Stelle.

Manca sempre meno alla nuova edizione del Festival di Sanremo, quella che segna il passaggio di testimone da Amadeus e le sue quattro stagioni di grandi successi, alle mani di Carlo Conti. Sembra che il nuovo direttore artistico sia pronto a mettere in campo le personalità più forti del piccolo schermo per accaparrarsi tutto lo share necessario a non sfigurare, smuovendo mari e monti con i vertici della Rai per assicurarsi la presenza di Barbara d’Urso. Ecco l’indiscrezione del momento.

Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti prepara il suo show

Non sarà un compito semplice, sicuramente non adatto ai deboli di cuore e di spirito, prendere le redini del Festival di Sanremo dopo le quattro edizioni di successo condotte da Amadeus, che hanno riportato l’Italia a vincere agli Eurovision con i Maneskin e al mondo della musica internazionale ad interessarsi ai cantanti italiani. Amadeus ha saputo coniugare tradizione e innovazione e il pubblico lo ha premiato, e ora tocca a Carlo Conti portare a casa il risultato non senza qualche pressione, dato che i vertici della Rai si aspettano molto da lui. Il conduttore toscano ha rivisto il regolamento del suo ex collega, pronto a selezionare i migliori cantanti del panorama nostrano ma anche presenze vivaci sul palco del Teatro dell’Ariston.

Non sono solo i Big, infatti, ad entusiasmare gli spettatori ma anche gli ospiti speciali così come gli ormai iconici monologhi delle co-presentatrici. E su ci avrebbe messo gli occhi Conti per assicurarsi picchi di share stellari? Su nientedimeno che Barbara d’Urso, la conduttrice esiliata da Mediaset che è ancora fonte perpetuo di gossip e interesse mediatico, come ha dimostrato con la sua ospitata a Ballando con le Stelle. Mentre vengono annunciati gli artisti di Sanremo Giovani, scopriamo insieme l’anticipazione del momento sul nuovo Festival di Sanremo.

Sanremo 2025, arriva anche Barbara d’Urso

È il settimanale Nuovo Tv di Riccardo Signoretti a sganciare la bomba gossip del momento. Barbara d’Urso al Festival di Sanremo? La presentatrice partenopea è stata costretta a lasciare in fretta e furia Mediaset, un dolore che come ha ammesso più volte lanciando dardi infuocati ai vertici del Biscione, ancora arde nel suo cuore. Esatto quel cuore che è dei suoi telespettatori e dei suoi figli. Barbarella è stata fortemente voluta da Milly Carlucci in prima serata, su Rai 1, come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle e ha fatto faville. Tra i battibecchi con Selvaggia Lucarelli, la performance super sensuale e un fisico ancora invidiabile, Barbara ha catalizzato totalmente l’attenzione dei telespettatori che hanno regalato così share stellare al programma. Ed è la stessa tecnica che Carlo Conti vorrebbe replicare per il suo Festival a febbraio 2025.

“Carlo Conti la vuole al Festival di Sanremo: Barbara d’Urso, ‘alla fine mi rialzo sempre’. Conti ha espresso la volontà di avere anche la nota conduttrice nel suo Festival”.

Sembra che per assicurarsi la presenza della d’Urso sul palco del teatro dell’Ariston, Conti stia smuovendo mari e monti, convincendo i vertici della Rai a sborsare cifre astronomiche pur di convincerla. Del resto c’è da dire che sarebbero soldi per spesi dato che quando la partenopea fa il suo ingresso in uno studio televisivo, tutti vogliono ascoltare cosa ha da dire, e dunque gli ascolti sarebbero decisamente assicurati. Al momento, da parte di Barbara ancora nessuna conferma ma lei, nel corso degli anni, non ha mai nascosto di ambire al Festival come coronamento della sua carriera.

