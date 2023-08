Temptation Island Winter: ecco i nomi delle cinque papabili conduttrici del programma!

Gossip TV

Per la prima edizione di Temptation Island Winter ci sono ben 5 nomi nella lista di possibili conduttrici. Vediamo insieme chi sono!

Dopo la fine della decima stagione di Temptation Island, il pubblico di Canale5 freme all'idea della novità forse più attesa del palinsesto Mediaset per l'anno 2023/2024: Temptation Island Winter. Per la versione invernale del docu-reality estivo che tanto successo ha riscosso anche quest'anno (con una finale guardata da oltre 3 milioni e mezzo di spettatori e uno share del 40%), non sembra che ritornerà l'amatissimo conduttore Filippo Bisciglia, ma è già pronta una lista di 5 possibili conduttrici. Ecco di chi si tratta!

Temptation Island Winter, ecco la lista delle 5 possibili conduttrici

Secondo il settimanale DiPiùTv, a essere candidate alla conduzione di Temptation Island Winter sono già ben 5 nomi molto importanti nel mondo dello spettacolo: nonostante la rivista non escluda che possa essere ancora Bisciglia ad avere il timone del reality invernale, sembra che Maria De Filippi e Raffaella Mennoia, le due ideatrici del format italiano, abbiano selezionato alcune candidate.

Tra i nomi che più si sono rincorsi nelle ultime settimane dall'annuncio che Temptation Island sarebbe tornato anche con una versione invernale c'è quello di Lorella Cuccarini. La showgirl e cantante è stata già riconfermata come prof della scuola di Amici per la prossima edizione e ha ammesso di aver rifiutato un programma della fascia pomeridiana in Rai per non abbandonare il talent di Canale5. Oltre a lei si vocifera che anche Silvia Toffanin potrebbe condurre il docu-reality sulle coppie, anche se il suo nome è già stato associato al ritorno de La Talpa, di cui però al momento non ci sono notizie certe, se non che ritornerà nel 2024:

"Da tempo la Toffanin è in lizza per una trasmissione serale con la quale misurarsi e Temptation Winter non sarà in diretta, avrà una linea editoriale ben precisa e non toglierebbe tempo alla conduttrice"

Accanto a loro il settimanale ha inserito anche il nome della regina di Canale5: Maria De Filippi stessa! Un'ipotesi che farebbe felici sicuramente i fan dei suoi programmi, ma che potrebbe risultare difficile da attuare, dato che De Filippi è già conduttrice di Amici e di C'è Posta per Te ed entrambi nel periodo di gennaio sono in piena attività televisiva. Oltre a loro, ha iniziato a circolare il nome di Raffaella Mennoia, autrice televisiva e braccio destro di Maria De Filippi in tutte le sue trasmissioni. Infine, anche il nome di Ilary Blasi è stato fatto, dato che l'ex moglie di Francesco Totti sarà a riposo per quest'anno per la conduzione: infatti, L'Isola dei Famosi, che ha condotto per tre anni di fila, sarà sospeso per un anno, stando all'assenza nel palinsesto, dati gli ascolti altalenanti dell'ultima stagione. Possibile che in questa lista si trovi il nome della prossima conduttrice di Temptation Island Winter? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

