Temptation Island, una discussa Tentatrice pizzicata a baciare Eros Ramazzotti: nuovo flirt in corso?

Gossip TV

Nuovo flirt per Eros Ramazzotti? Dopo la fine della love story con Dalila Gelsomino, il cantante è stato pizzicato in atteggiamenti intimi insieme ad una nota ex tentatrice di Temptation Island.

È nato l’amore tra Eros Ramazzotti e una nota e discussa ex tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island? I due sono stati paparazzati insieme a Milano dopo una cena intima, e la foto del bacio fa pensare che vi sia del tenero. Eros è single dopo l’addio a Dalila Gelsomino, mentre l’ex tentatrice sembra essersi ripresa dalla batosta ricevuta dopo il programma condotto da Filippo Bisciglia. Ecco tutti i dettagli.

Eros Ramazzotti ha già una nuova fidanzata?

La vita sentimentale di Eros Ramazzotti è sempre al centro del gossip. Ormai assodato che il ritorno di fiamma con l’ex moglie Michelle Hunziker è impossibile, nonostante i due siano riusciti a mantenere un ottimo rapporto, ancora più saldo ora che sono diventati nonni grazie alla loro primogenita Aurora, Eros ha messo fine anche alla storia d’amore con Dalila Gelsomino. Una love story tanto chiacchierata a causa della differenza d’età e una rottura che ha fatto soffrire moltissimo Dalila, che si è sfogata come un fiume in piena su Instagram, facendo intendere di aver dovuto prendere le distanze dal rapporto dove ripetute e gravi mancanze di rispetto nei suoi confronti. Gelsomino si è mostrata molto ferita dall’accanimento dei media nei suoi confronti, e ancora molto innamorata di Eros nonostante la chiusura ufficiale della loro relazione.

Il cantante, invece, ha preferito non commentare e ha trascorso gli ultimi mesi tra musica, nuovi progetti, vecchi amici e la sua splendida famiglia allargata, ritrovandosi con Michelle per una vacanza in montagna. Sembra, tuttavia, che il cuore di Ramazzotti non sia rimasto solo tanto a lungo, dal momento che il cantante è stato pizzicato nel cuore di Milano, in un noto ristorante di corso Vercelli, insieme alla sua presunta nuova fiamma. Si tratta di una nota ex tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island, l’amato reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, che dopo essere stata fortemente delusa da uno dei fidanzati del programma si è messa in gioco con Eros. Ecco i dettagli e lo scoop lanciato dal settimanale Oggi.

Temptation Island, Eros Ramazzotti bacia la nota ex Tentatrice: ecco il Video

Conquista Eros Ramazzotti: Temptation Island, nota ex tentatrice nuova fiamma di Eros.

Temptation Island, Sofia Costantini ci riprova con Eros Ramazzotti

Il percorso di Sofia Costantini nelle vesti di tentatrice, nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island andata in onda su Canale 5, ha fatto discutere tutti. La bella influencer si è avvicinata sin da subito a Alfred Ekhator tra baci, carezze languide e un aperto flirt che ha mandato su tutte le furie e sconvolto la fidanzata di lui, Anna Acciardi. La coppia è entrata a far parte del cast del programma condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova la sincerità di Alfred, pizzicato più volte a tradire Anna per poi chiedere perdono, avendo con lei e con la sua famiglia un legame profondo difficile da spezzare anche davanti all’ovvietà del fatto che non si poteva più continuare a portare avanti una relazione così poco sana. Quando Sofia e Alfred si sono baciati davanti a tutta Italia davanti un’esterna, Anna ha chiesto il confronto e ha mollato il suo fidanzato. Ad un mese di distanza dal falò di confronto, tuttavia, scopriamo che Sofia si è sentita usata e presa in giro da Alfred, che le avrebbe promesso amore per infilarsi nel suo letto e poi piantarla in asso, raccontando ad Anna tutt’altra versione dei fatti.

Tra i tre protagonisti di Temptation Island è scoppiata una lunga polemica, che si è consumata a suon di colpi bassi sui social. Mentre Anna ha un nuovo amore e ha voltato pagina per sempre, Sofia è stata pizzicata dal settimanale Oggi in compagnia di Eros Ramazzotti. Che ci facevano i due insieme? Dalle foto pubblicate sulla rivista è abbastanza evidente che tra loro vi sia del tenero, sebbene non possiamo parlare di vera e propria relazione ufficiale. Eros e Sofia, infatti, si baciano appassionatamente davanti all’ingresso di un ristorante nel cuore di Milano ma, dopo la cena vanno via in auto separate. Che sia nato l’amore? Si attende la conferma ufficiale da parte dei due.

Scopri le ultime news su Temptation Island.