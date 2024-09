Temptation Island, una delle fidanzate ha partecipato a Miss Italia

Gossip TV

Una delle fidanzate di Temptation Island ha preso parte a Miss Italia: ecco di chi stiamo parlando!

Temptation Island è iniziata ieri sera, martedì 10 settembre, e il pubblico di Canale5 si è già appassionato alle storie delle nuove coppie che hanno deciso di mettersi in gioco per il loro viaggio nei sentimenti. Ma, forse, i fan del reality condotto da Filippo Bisciglia non sanno che tra le fidanzate dell'edizione c'è anche un'ex concorrente di Miss Italia. Ecco di chi stiamo parlando!

Temptation Island, Giulia Duranti è stata una concorrente a Miss Italia

Giulia e Mirco sono una delle coppie della nuova edizione autunnale di Temptation Island, ma nel corso della prima puntata, i due non sono stati tra i protagonisti delle dinamiche all'interno dell'Is Relais Resort.

In attesa di scoprire cosa accadrà al loro viaggio nei sentimenti, è emerso che Giulia Duranti è stata una concorrente di Miss Italia.

La ragazza, infatti, ha vinto la fascia di Miss Sorriso Toscana nel 2019 e ha fatto parte delle prime 187 ragazze scelte per il concorso di bellezza più noto d'Italia. Giulia è titolare di un e-commerce di gioielli in argento chiamato Ma Chéri ed è fidanzata con Mirco da 9 anni.

Temptation Island, ecco chi sono Giulia e Mirco

Giulia ha scritto a Temptation Island perché nei nove anni di relazione e tre di convivenza ha avvertito che la passione che li univa si stava assopenso e che Mirco non la valorizzava abbastanza:

"Sono stata io a contattare TI perché, da quando siamo andati a vivere nella casa nuova, le cose sono cambiate

: il nostro rapporto si è spento, non mi sento più valorizzata e apprezzata."

La ragazza ha proseguito dicendo che tra lei e Mirco ci sono continui litigi e che il fidanzato è arrivato a cacciarla di casa, non chiedendole di tornare per oltre una settimana:

"Lui mi ha cacciata via diverse volte. Sono stata lontana anche per una settimana e lui non mi ha cercata. Sono sempre io a tornare a casa sua."

