Temptation Island, tra Alfred e Sofia sarebbe già tutto finito: ecco l'ultima segnalazione!

Nell'ultima puntata di Temptation Island abbiamo assistito al tradimento di Alfred con Sofia. Ma sembra che tra la tentatrice e l'ex fidanzato di Anna sia già tutto finito. Ecco l'ultima segnalazione su di loro!

Ieri sera, martedì 1°ottobre, su Canale5 è andato in onda un nuovo appuntamento con Temptation Island e nel corso della puntata abbiamo assistito al tradimento di Alfred con Sofia e alla delusione di Anna al vedere il fidanzato per il quale ha fatto tanto tradirla senza pensarci due volte. Tuttavia, secondo una recente segnalazione sembra che tra la tentatrice e Alfred sia già tutto finito!

Temptation Island, tra Alfred e Anna è tutto finito? Spunta una segnalazione!

Dopo aver sconvolto il pubblico - e Anna - con il bacio appassionato insieme alla tentatrice Sofia, sembra tuttavia che tra la tentatrice e Alfred sia già finita la passione. Mentre per vedere il falò di confronto dovremo aspettare la quinta puntata, è arrivata una segnalazione sul destino di Alfred e della single con cui ha tradito Anna.

A riportare l'indiscrezione - che per ora è ancora un rumor - è stata Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio da una fan che svela che se Alfred e Sofia hanno lasciato Temptation Island insieme, è anche vero che tra i due sarebbe tutto finito. E, non solo: ma Sofia avrebbe già voltato pagina e starebbe frequentando un altro uomo.

Stando alla segnalazione riportata dalla gossippara, si legg che:

"Sofia è uscita con Alfred, ma ora si sente e si vede già con un mio amico con cui già si frequentava prima di T. Ti giro il suo profilo."

Temptation Island, Alfred tradisce Anna con Sofia e invoca il falò. La fidanzata: "Mi sta venendo un infarto"

Per Anna non sono state scene facili da digerire, quelle che Filippo Bisciglia le ha mostrato durante la puntata di ieri, martedì 1°ottobre. Per la fidanzata di Alfred, infatti, nonostante nei precedenti pinnettu abbia assistito a diversi tentativi di avvicinamento da parte di Alfred verso Sofia e viceversa, non si aspettava certo un bacio appassionato tra i due di fronte alle telecamere. Ma soprattutto non credeva alle sue orecchie quando Alfred ha invocato il falò di confronto anticipato!

Agli altri fidanzati, Alfred ha dichiarato:

" Le mie risposte le ho avute. È inutile continuare. Sono venuto per capire e ho capito. Le dirò la verità, quello che non ho mai fatto fuori. Glielo dirò in faccia, ne subirò le conseguenze ma farò quello che mi sento. Non posso mentire a me stesso e prima lo stavo facendo. Mi dispiace per i genitori, li ringrazio e ringrazio lei ma per il bene di tutti e due è meglio così"

Ma anche la reazione di Anna è stata alquanto forte: la ragazza infatti ha ammesso di sentirsi male e di non riuscire a sopportare l'idea di restare ancora nel resort. Tuttavia, per vedere finalmente il confronto tra i due, dovremo aspettare la quinta puntata.

