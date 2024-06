Temptation Island, spunta una segnalazione su una delle coppie della nuova edizione!

Gossip TV

Temptation Island non è ancora iniziato, ma le prime due coppie sono state già presentate...e sembra che su una di loro siano già arrivate le prime segnalazioni! Vediamo insieme cosa è successo!

Manca sempre meno alla nuova edizione di Temptation Island e nei giorni scorsi sono state presentate le prime coppie che prenderanno parte al viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e che andrà in onda su Canale5. Tuttavia, sembra che su una delle due coppie presentate siano già spuntate interessanti segnalazioni...

Temptation Island, spunta una segnalazione su una delle coppie

A mettere alla prova la loro relazione durante il docu-reality sui sentimenti saranno diverse coppie: per il momento, ne abbiamo conosciute due e su una di queste sono apparse le prime segnalazioni. Stiamo parlando di Jenny e Tony. Fidanzati dal maggio 2019, la coppia ha affrontato momenti non facili ed è stata Jenny a voler scrivere al programma. La ragazza ha rivelato che il fidanzato non le permette di vivere la sua vita e di godersi il tempo con le amiche, mentre lui - a causa del suo lavoro come dj - non fa altro che essere circondato da belle donne. Jenny ha anche raccontato di aver trovato diverse chat del fidanzato con alcune di queste... A molti fan della trasmissione, questi due personaggi hanno ricordato tantissimo la situazion di Giuseppe e Gabriela, concorrenti della precedente edizione, con una storia molto simile.

Ed è proprio su Tony e Jenny che sono arrivate le prime segnalazioni, riportate dall'esperta di gossip Deianira Marzano. Dalla sua pagina Instagram, la gossippara ha svelato che ha ricevuto molti messaggi dalle sue followers e che queste le hanno rivelato che Tony è un latin lover consumato e che non è estraneo a intrattenere chiacchiere e chat con diverse ragazze.

Inoltre, Deianira Marzano ha anche riportato che la coppia si era allontanata per un breve periodo, circa un anno fa e dalle segnalazioni ricevute sembra che mentre Tony vive la sua vita come preferisce, Jenny è totalmente succube del fidanzato. Quest'ultima, inoltre, aveva anche preso parte a Uomini e Donne come possibile corteggiatrice, ma il suo percorso è stato di breve durata.

Temptation Island, ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova edizione

Jenny e Tony sono la seconda coppia che prenderà parte a questa edizione di Teptation Island e sono stati presentati dopo Siria e Matteo, la prima coppia ufficiale del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Anche in questo caso è stata Siria a contattare la redazione per chiedere di partecipare, perché, come è stato svelato nel video di presentazione, nell'arco dei 7 anni che sono stati insieme, Siria ha perso oltre 80 kg, cambiando molto dunque anche dal punto di vista estetico.La ragazza, perciò, ha intenzione di capire se tra lei e Matteo può ancora funzionare e se lui è in grado di apprezzarla e amarla come prima. Matteo, invece, ha rivelato che non sapeva dell'intenzione della fidanzata di voler partecipare al reality e che, almeno per lui, non c'è nulla che non vada nella loro relazione.

Al momento, non si conosce ancora una data d'inizio ufficiale per la nuova edizione di Temptation Island, ma è probabile che le puntate andranno in onda a partire dall'ultima settimana di giugno.

