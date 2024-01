Temptation Island, rivelazione shock di Gabriela Chieffo: "A 15 anni ho avuto una gravidanza, ma..."

Gossip TV

Gabriela Chieffo, ex concorrente dell'ultima edizione di Temptation Island, si è lasciata andare a una confidenza scioccante!

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono stati una delle coppie dell'ultima edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia e distribuito da Mediaset. Dopo un'iniziale rottura, con Gabriela che aveva deciso di lasciare il programma da sola, stanca delle bugie del fidanzato, l'American Boy l'ha riconquistata e i due hanno abbandonato felicemente insieme la trasmissione.

Temptation Island, Gabriela Chieffo sciocca tutti: "A 15 anni ho avuto una gravidanza..."

La coppia è stata poi ospite di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, per un'ospitata speciale e, durante la puntata, Giuseppe ha chiesto la mano della fidanzata. Sorpresa ed emozionata, Gabriela ha accettato e da settembre aggiorna i fan sui social sui preparativi delle nozze. E, proprio in occasione di una chiacchierata su Instagram, dove ha aperto un box domande per i followers, Gabriela Chieffo ha scioccato tutti con una rivelazione.

Non è certo la prima volta che l'ex concorrente di Temptation Island fa discutere a causa di alcune affermazioni: nel corso di una puntata di Verissimo, infatti, aveva dichiarato che per via dei problemi sentimentali con Giuseppe, quando era molto giovane, aveva smesso di mangiare ed era arrivata a perdere 45 kg. Un numero che aveva sbalordito la stessa Silvia Toffanin e che poi aveva generato un'ondata di commenti negativi sui social, perché i followers ritenevano che l'ex concorrente del docu-reality avesse mentito spudoratamente. Anche di recente, Gabriela si è trovata a rispondere alle critiche ricevute per gli interventi estetici a cui si è sottoposta.

Nel corso di queste ore, Gabriela è tornata a chiacchierare con i fan, svelando alcuni dettagli sulle sue future nozze: l'abito da sposa sarà disegnato su misura e quando una follower le ha chiesto se per caso non fosse in dolce attesa, dato che lamentava di avere tanto sonno, Gabriela ha fatto una rivelazione shock: a 15 anni era in dolce attesa!

Su Instagram, infatti, ha rivelato:

"Non ve ne ho mai parlato, ma ho avuto una gravidanza nel 2019 dove dormivo h24, magari un giorno vi racconterò un po' di più"

Scopri le ultime news su Temptation Island