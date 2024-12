Temptation Island, ritorno di fiamma tra Giulia Duranti e Mirco Rossi? Spuntano alcune indiscrezioni

Gossip TV

Che tra Giulia Duranti e Mirco Rossi, ex protagonisti di Temptation Island, ci sia un ritorno di fiamma? Da alcuni movimenti social e recenti indiscrezioni sembrerebbe proprio di sì!

Giulia Duranti e Mirco Rossi sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island: la coppia, insieme da nove anni, aveva perso la scintilla che li univa e dopo una convivenza che era iniziata tre anni fa aveva deciso di mettersi in gioco nel reality dei sentimenti di Canale 5, per ritrovare la complicità perduta. Tuttavia, nella trasmissione, Mirco Rossi si è avvicinato molto alla tentatrice Alessia Sagripanti e alla fine del percorso lui e Giulia hanno deciso di uscire dal programma da soli. Nonostante entrambi abbiano intrapreso nuove relazioni, Mirco con Alessia e Giulia con un conoscente dell'ex fidanzato, alcuni movimenti sui social e recenti indiscrezioni hanno fatto pensare che tra loro ci sia un ritorno di fiamma.

Temptation Island, Giulia e Mirco: ritorno di fiamma? Spuntano degli indizi

Dalla fine del percorso nel reality condotto da Filippo Bisciglia, Giulia Duranti e Mirco Rossi hanno intrapreso strade diverse: entrambi, infatti, hanno ritrovato la serenità che mancava nel loro lungo rapporto con altre persone. Giulia ha iniziato una frequentazione con un ex amico di Mirco. Mentre quest'ultimo ha deciso di proseguire la conoscenza con l'ex tentatrice Alessia Sagripanti.

Pochi giorni dopo il confronto a Uomini e Donne, nel quale Giulia si è detta contenta per la nuova frequentazione di Mirco e Alessia, Rossi ha risposto ad alcune domande dei fan sui social. A chi gli chiedeva se fosse possibile un ritorno di fiamma, l'ex protagonista del docu-reality ha dichiarato fermamente che tra lui e Giulia era tutto finito e che non credeva possibile che potesse esserci una seconda occasione per loro.

Nelle scorse ore, tuttavia, anche Giulia ha ricevuto la stessa domanda dai fan e la sua risposta ha destato la curiosità dei followers: l'ex protagonista di Temptation Island ha citato infatti la frase "certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Che ci sia un riavvicinamento in corso?

Temptation Island, Giulia e Mirco dopo il reality: una nuova vita per entrambi

A sorprendere i fan della coppia di Temptation Island è stata però anche quella che è parsa una replica di Mirco Rossi alle parole di Giulia Duranti. Il ragazzo infatti ha postato nelle sue stories su Instagram una strofa della canzone di Ultimo Piccola stella. E per chi ha seguito la loro storia nel reality, sa molto bene che Ultimo era uno dei cantanti preferiti della coppia.

Infine, pare che Giulia abbia anche messo un like a un video fanmade su Tik Tok che raffigurava lei e Mirco durante il confronto a Uomini e Donne. In quell'occasione, Giulia ha dimostrato molta maturità e ha augurato a Mirco e Alessia il meglio, complimentandosi anche con l'ex tentatrice, perché aveva notato quanto la sua dolcezza fosse esattamente ciò che Mirco cercava e che era iniziata a mancare nel loro rapporto.

Sui social, all'epoca, molti notarono però anche lo sguardo triste di Rossi e come facesse fatica a parlare di fronte all'ex fidanzata, tanto che in molti ipotizzarono che il ragazzo nutrisse ancora dei sentimenti per lei.

