Temptation Island, ritorno di fiamma per un' ex coppia del programma

Un'ex coppia di Temptation Island ha rivelato ai fan di aver deciso di riprovarci, dopo essersi allontanati. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Una nota ex coppia del reality di Canale 5 Temptation Island è intenzionata a riprovarci: ad annunciarlo sono stati i diretti interessati con una dichiarazione sui social, dal loro profilo Instagram.

Temptation Island, ritorno di fiamma per un'ex coppia

La coppia in questione è quella formata da Valeria Liberati e Andrea Ciavy Maliokapis: celebre coppia di Temptation Island che aveva fatto già discutere all'epoca della loro partecipazione al reality. Mentre Liberati era apparsa molto innamorata e fedele, lo stesso non si poteva dire di lui, anche se alla fine erano usciti insieme dal programma. La coppia aveva continuato a frequentarsi, finché a novembre non avevano annunciato che si sarebbero separati. Le cause della rottura non erano mai state divulgate.

A sorpresa, tuttavia, Valeria Liberati ha aggiornato i fan sul ritorno di fiamma con Ciavy, rivelando che questa lontananza è servita loro per comprendere quanto si amassero:

"Io e Ciavy siamo stati separati per un po' e abbiamo avuto modo di riflettere su tutte quelle cose, quelle situazioni che portavano litigi e incomprensioni. Non siamo mai stati separati così tanto ma avevo veramente bisogno di stare da sola per capire la cosa più giusta da fare. Lui in questi mesi mi ha scritto, mi ha corteggiata con gesti che in quel momento non volevo ricevere ma con il tempo iniziava a farmi piacere. Quindi, penso sia servito a entrambi restare separati. Sono quasi 8 anni di storia e sono quella persona che non scappa dai problemi, il contrario. Mi piace risolverli se ovviamente da ambe le parti ci sia ancora voglia e impegno. Tutto questo per dirvi che io e Ciavy ci siamo riprovando. Siamo ancora qui...e se andrà male potro dire di averci provato fino alla fine, senza alcun rimpianto"

