Temptation Island, finita la storia tra due concorrenti dopo molti tira e molla

A Temptation Island non è raro vedere la nascita di nuove coppie e la fine di molte storie. Eppure ha lasciato senza parole la notizia della fine di una coppia del programma. Scopriamo di chi si tratta.

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia della fine della storia tra due concorrenti del reality show Temptation Island. Certo, non è la prima volta che una delle coppie che avevano lasciato insieme lo show di Canale 5 si separa, ma alla luce delle ultime notizie, è un altro colpo al cuore.

Temptation Island, è finita per una coppia del programma

Stando alle ultime indiscrezione, Temptation Island potrebbe chiudere presto i battenti e questa volta per sempre: dopo la mancata messa in onda per l'estate del 2022, sembra quasi certo che il programma potrebbe non trovare posto nel palinsesto di Mediaset.

A questo, si aggiunge anche la fine per una coppia dell'edizione del 2020: Valeria Liberati e Ciavi Maliopakis hanno concluso la loro storia d'amore. Per chi non ricordasse, i due si erano lasciati al falò di confronto, sotto lo sguardo vigile del conduttore Filippo Bisciglia.

Durante il programma, c'erano stati diversi atteggiamenti che li avevano spinti lontano l'uno dall'altra, eppure, alla fine del programma avevano cercato di riprovarci. Nonostante le voci sui presunti tradimenti di Ciavy, Valeria aveva accettato di fidarsi e di proseguire il loro cammino insieme.

Eppure, viene proprio da lei un messaggio che non lascia dubbi: la storia d'amore tra Ciavy e Valeria è giunta al capolinea. Lei stessa ha rilasciato questa dichiarazione, postandola sui suoi social:

"La vita ci mette di fronte a delle scelte e io ho scelto di amare me stessa. A tempo dovuto vi racconterò tutto. Per il momento preferisco rimanere in silenzio appena me la sentirò ve ne parlerò senza entrare nei particolari perché è giusto che ognuno di noi abbia la propria privacy"

E già sono tantissimi gli utenti che le hanno dimostrato il loro affetto e supporto, inondandola di messaggi e di incoraggiamento per il futuro.

