Temptation Island: Raul scoppia in lacrime e spacca una sedia, Martina fa affermazioni pesanti

Gossip TV

Raul Dumitras e Martina De Ioannon ai ferri corti. La coppia romana di Temptation Island è sempre più distante e nuove affermazioni pesanti portano al disastro.

Continua il viaggio nei sentimenti di Raul Dumitras e Martina De Ioannon. La coppia romana di Temptation Island è sempre più distante a causa delle nuove conoscenza che entrambi hanno intrapreso nei rispettivi villaggi, che hanno portato a nuove consapevolezze e una forte dose di gelosia. Dopo gli ultimi video della sua fidanzata con il single Carlo, Raul scoppia in lacrime, rompe una sedia e promette di vendicarsi al falò di confronto finale.

Temptation Island, Raul vicino alla single Siriana

Dopo aver osservato per diversi giorni la forte complicità che è nata tra la fidanzata Martina De Ioannon e il single Carlo, Raul Dumitras sembra aver deciso di contrattaccare iniziando un flirt con la single Siriana. La tentatrice è molto attenta al romano, lo cerca spesso, lo coccola e tra loro regna una dosa esagerata di contatto fisico, che viene mostrato senza tanti giri di parole a Martina nel pinnettu. La romana è decisamente furiosa, cerca di essere più impassibile possibile alla situazione, ma ammette di non poter perdonare queste attenzioni fisiche anche se crede sia tutto un modo di vendicarsi per la sua vicinanza a Carlo.

Dopo essersi sfogata con le altre ragazze di Temptation Island, Martina torna ad orbitare attorno a Carlo e i due trascorrono tanti momenti insieme tra chiacchiere e carniere. Questi momenti vengono mostrati immediatamente a Raul, chiamato nel pinnettu per una serie di video che lo lasciano a dir poco amareggiato. Il romano ha una reazione di forte gelosia, una reazione esplosiva che ha lasciato tutti piuttosto colpiti. Ecco cosa è successo nella puntata di ieri, in onda su Canale 5.

Temptation Island, la reazione shock di Raul

Nella penultima puntata di Temptation Island andata in onda su Canale 5, dopo il falò di confronto tra Lino e Alessia finito con un addio, Martina ha potuto osservare l’avvicinamento del fidanzato alla tentatrice Siriana e ne è rimasta infastidita. La romana, tuttavia, si è consolata con il single Carlo al quale ha fatto pesanti rivelazioni sul suo fidanzato Raul, ammettendo che oltre a non essere il suo prototipo di uomo fisicamente, le sta dando anche tante mancanze dal punto di vista mentale.

Le parole di Martina hanno profondamente colpito Raul che è esploso prima in lacrime, e poi se l’è presa con una sedia spaccandola senza pietà. Dopo la distruzione degli oggetti mariani, il romano si è presentato nuovamente in lacrime al falò e ha ammesso a Filippo Bisciglia di non sentirsi più sbagliato, avendo compreso che è Martina a portarlo a determinate reazioni. Una frase che sa decisamente di patetica giustificazione.

Scopri le ultime news su Temptation Island.