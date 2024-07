Temptation Island, Alessia Pascarella lascia Lino Giuliano: ''Sono stata con un mostro'' (VIDEO)

Gossip TV

Lino Giuliano chiede un secondo falò di confronti con la fidanzata Alessia Pascarella, ma lei lascia Temptation Island da sola. Ecco cosa è successo.

Nel corso della penultima puntata di Temptation Island, andata in onda su Canale 5, Lino Giuliano si è reso conto di provare la mancanza della sua fidanzata Alessia Pascarella, chiedendo un secondo falò di confronto dopo essersi lasciati al primo, ed essere corso nelle braccia della single Maika. Durante il confronto, tuttavia, la partenopea vede dei video assurdi e pianta in asso il fidanzato, che rimane tuttavia speranzoso di poterle far cambiare idea lontano dalle telecamere.

Temptation Island, Lino Giuliano ci ripensa

Dopo l’acceso confronto finale al falò, Lino Giuliano ha deciso di richiamare la sua fidanzata Alessia Pascarella. A Temptation Island il colpo di scena è dietro l’angolo e questo è stato servito dal partenopeo che, dopo essere volato nelle braccia della single Maika chiedendole di uscire insieme dal programma, sembra averci dormito su e aver compreso di provare ancora un forte amore per Alessia. Quest’ultimo si è presentata al falò totalmente ignara di quanto accaduto dopo l’addio iniziale, e ha visto tutti i filmati che riguardano il suo fidanzato, mostrandosi decisamente indignata.

“Non mi ha mai abbracciata in questo modo. Sono stata con un mostro […] Lui è venuto qua con me ma quando stava nel villaggio, non mi ha pensato nemmeno per un secondo. Io ho pianto tutti i giorni. Non doveva portarmi qua per farmi vedere tutto questo”.

Alessia è scoppiata in lacrime, furiosa per quello che ha visto nei video e per il comportamento del suo fidanzato con Maika. Di certo il partenopeo sembrava molto convinto di voler costruire qualcosa con la tentatrice lontano dalle telecamere, dal momento che più volte le chiede conferma sui proprio sentimenti e sensazioni. Cosa è cambiato dunque durante la notte?

Temptation Island, Alessia lascia Lino ma lui ci spera ancora

Alessia ha visto tutto ciò che è accaduto tra Lino e la tentatrice Maika dopo il falò di confronto finale a Temptation Island ed è sconvolta. La partenopea, in lacrime, ha ammesso di aver ricevuto ulteriore dolore da questi video e dal comportamento di Lino, che sembra totalmente essersi scordato della sua presenza. Il fidanzato, tuttavia, tenta di convincerla di aver capito di provare per lei un profondo amore e di volere da lei tutto ciò che pensava di volere da Maika.

Alessia non ci sta e lascia il falò, decidendo ancora una volta di tornare a casa da sola, ammettendo poi di pensare che il fidanzato l’abbia chiamata per ripulirsi la coscienza. Lino, dal canto suo, ammette di essere certo che Alessia lo ami ancora e che cambierà presto idea una volta tornato a casa. Nel frattempo spunta una clamorosa segnalazione sulla coppia, che sembra confermare l’addio definitivo.

Scopri le ultime news su Temptation Island.