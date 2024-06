Temptation Island, perché una delle coppie arriverà a reality già iniziato: parla Filippo Bisciglia!

Gossip TV

Secondo alcune indiscrezioni le coppie di questa edizione di Temptation Island saranno 7, ma una di esse arriverà a reality già iniziato! Vediamo insieme cosa sappiamo!

Manca sempre meno alla prossima edizione di Temptation Island: il docu-reality dei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia tornerà in onda su Canale5 da giovedì 27 giugno e in attesa di conoscere cosa succederà in questi giorni sono state presentate le coppie che prenderanno parte al programma.

Temptation Island, una coppia arriverà dopo le altre!

Come ogni anno, iniziano le prime anticipazioni su chi saranno i concorrenti di Temptation Island e in una recente intervista a Filippo Bisciglia, il conduttore ha condiviso con i fan alcuni dettagli su ciò che vedranno. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha rivelato un interessante dettaglio: una delle coppie arriverà in ritardo rispetto alle altre.

Dalle parole enigmatiche di Bisciglia, non si comprende quale sia la ragione di tale avvenimento, ma ha tutto a che vedere con la scelta di far partecipare 7 coppie e non sei come di consueto:

"Quest’anno per la seconda volta avremo sette coppie e non sei. Una è arrivata leggermente dopo le altre, ma non posso svelarvi il motivo"

Intanto è emersa la segnalazione che una delle coppie sarebbe stata squalificata a poche ore dall'inizio delle riprese nel villaggio in Sardegna in cui è ambientato il docu-reality. Se fosse vera la segnalazione, allora, si spiegherebbe il ritardo nell'annunciare una delle coppie. Evidentemente, gli autori avrebbero dovuto trovare una coppia che sostituisse gli eliminati nel minor tempo possibile.

Temptation Island, un'edizione che già sta facendo discutere

Come ogni anno, la nuova edizione di Temptation Island porta con sé diverse polemiche e segnalazioni. Tuttavia, l'edizione di quest'anno è già gravida di possibili scoop e momenti che piaceranno al pubblico.

Infatti, nel giro di poche settimane le segnalazioni sulle coppie che parteciperanno al programma sono aumentate con una certa velocità. E non riguardano soltanto i fidanzati del programma, ma anche le compagne che si metteranno in gioco con i tentatori. Questo è il caso di Alessia, che insieme a Lino, il suo fidanzato, costituisce la settima coppia che parteciperà al programma.

Alessia ha scritto al programma perché non ha alcuna fiducia in Lino e ritiene che l'abbia già tradita! Inoltre, Alessia ha ammesso di trovarlo molto immaturo. Ebbene, stando a una segnalazione riportata da Amedeo Venza, sembra che le intenzioni di Alessia siano molto diverse da quelle dichiarate. A quanto pare la ragazza avrebbe già deciso di lasciare Lino perché stanca del suo comportamento.

