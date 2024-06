Temptation Island, coppia infrange il regolamento e viene squalificata: le ultime indiscrezioni

Gossip TV

A pochi giorni dalla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 27 giugno 2024, una delle coppie in gara è stata squalificata: "Violato il regolamento".

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Temptation Island, che partirà il prossimo giovedì 27 giugno 2024 in prima serata su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, però, pare che una delle coppie in gara abbia violato il regolamento e sia stata squalificata dopo soli cinque giorni di permanenza nel villaggio.

Coppia squalificata da Temptation Island: le ultime indiscrezioni sul cast

Colpo di scena a pochi giorni dal debutto di Temptation Island! Le registrazioni della nuova edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia sono iniziate da poco ma, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe già una coppia squalificata dopo neanche 5 giorni di permanenza nel villaggio in Sardegna. A riportare tutto Novella 2000 che, senza menzionare i protagonisti in questione, ha parlato di una violazione del regolamento con tanto di falò di confronto rifiutato e corsa folle per incontrare il partner:

Abbiamo già alcune anticipazioni che però non provengono dai canali ufficiali. Nonostante questo, parliamo comunque di un vero e proprio colpo di scena. Sì perché a quanto pare ci sarebbe una coppia squalificata dopo appena 5 giorni di permanenza nel villaggio in Sardegna. Il motivo? Non aver rispettato il regolamento. Per andare meglio nel dettaglio dell’accaduto, a quanto pare a una delle fidanzate sarebbero arrivati molti filmati del fidanzato. Sempre secondo le voci, questo fidanzato si sarebbe avvicinato davvero tanto a una delle tentatrici. E così la fidanzata, presa dalla disperazione, avrebbe chiesto il falò di confronto anticipato. Ma lui lo avrebbe rifiutato, così da qui è scoppiato il caos.

Leggi anche Filippo Bisciglia vuota il sacco sulle nuove coppie di Temptation Island

Le voci riportate dal noto settimanale hanno parlato di una violazione del regolamento di Temptation Island in stile Ciro Petrone:

Come già avvenuto in passato per Ciro Petrone (che sentiva la mancanza della fidanzata), la concorrente in questione avrebbe scavalcato le recinzioni che dividono il villaggio dei fidanzati da quello delle fidanzate. Con una corsa, quindi, la ragazza avrebbe seminato la sicurezza e parte dello staff del programma che non sarebbero a questo punto riusciti ad impedire l’incontro. A questo punto, come da regolamento, sarebbe scattata la squalifica. Come già detto, non sappiamo di quali siano i protagonisti. Inoltre parliamo al momento solo di rumor.

Le coppie ufficiali di Temptation Island 2024

In attesa di scoprire chi sono i due protagonisti del colpo di scena, ricordiamo che le coppie della nuova edizione di Temptation Island che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel docu-reality delle tentazioni sono: Siria Pingo e Matteo Vitali, Raul Dumitras e Martina De Iannon, Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti e Jenny Guardiano e Tony Renda, Alex Petri e Vittoria Bricarello, Gaia Vimercati e Luca Bad e infine Alessia e Lino. L'appuntamento è per giovedì 27 giugno 2024 alle 21.20 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Temptation Island.