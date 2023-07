Gossip TV

Temptation Island, parla Filippo Bisciglia: "Il contributo di Maria De Filippi è fondamentale"

Filippo Bisciglia, in un'intervista concessa a Nuovo in Famiglia, ha parlato dell'aiuto professionale di Maria De Filippi a Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 che si sta confermando un successo granitico per rete ammiraglia Mediaset.