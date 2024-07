Temptation Island, nuove clamorose Anticipazioni su Lino e Alessia: ''Ha contattato un'altra''

Gossip TV

Come andrà a finire tra Lino e Alessia, protagonisti di Temptation Island? Nuove segnalazioni su una delle coppie più discusse di questa edizione.

Tra le coppie più discusse di questa edizione di Temptation Island c’è sicuramente quella formata da Alessia Pascarella e Lino Giuliano. I due si sono lasciati al falò di confronto finale, ma sembra che ci sarà un colpo di scena nella nuova puntata. Nel frattempo, giunge una segnalazione sul partenopeo che lascia tutti senza parole, scopriamo insieme i dettagli.

Temptation Island, non è finita tra Alessia e Lino

La nuova edizione di Temptation Island sta appassionando il pubblico di Canale 5, le coppie di questo anno sono decisamente agguerrite e offrono ai telespettatori colpo di scena senza precedenti. È il caso di Alessia Pascarella e Lino Giuliano, coppia partenopea in forte crisi a causa del comportamento del fidanzato che sembra più interessato a conoscere nuove donne piuttosto che a curare il suo rapporto. Alessia non si fida e sin da subito Lino le dà modo di confermare le sue teorie, mostrandosi sin troppo preso dalle belle tentatrici, in particolare dalla single Maika. Così, arrabbiata e delusa, Alessia chiede il falò di confronto finale ma lui respinge la proposta per un numero assurdo di volte, costringendo Filippo Bisciglia a fare su e giù tra i due villaggi per cercare di convincerlo.

Il falò è stato brutale, seguito da milioni di telespettatori curiosi si scoprire se Pascarella avrebbe trovato fino in fondo il coraggio di lasciare andare Lino. Secondo le Anticipazioni, tuttavia, la situazione non si è conclusa e i due si rivedranno per un nuovo confronto. Nel frattempo ecco che arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda Giuliano, e che potrebbe chiarire come stanno le cose a mesi di distanza dal falò di Temptation Island.

Temptation Island, clamorosa segnalazione su Lino

Mentre tutti aspettano di vedere cosa sarà successo tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella dopo il primo rovente falò di confronto a Temptation Island, arrivano nuove segnalazioni sul partenopeo. Come da regolamento, fino alla messa in onda dell’ultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, le coppie non possono mostrarsi insieme pubblicamente ed è anche per questo che entrambi i fidanzati sono stati più volte pizzicati in vacanza e in alcuni noti locali da soli e con amici, alcuni legati proprio al programma. Poche ore fa, tuttavia, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato una bomba su Lino:

“Se si sono lasciati davvero? Questo non lo so, ma una cosa è certa, quando lui è uscito dal programma ha contattato quest’altra ragazza e si sono visti. Ho visto i messaggi”.

Insomma, sembra che il partenopeo abbia già voltato pagina a bordo della sua moto - che ha voluto mostrare a tutto il popolo del web dopo le accuse della fidanzata - e stia conoscendo una nuova ragazza. Ma sarà davvero così? Non resta che attendere che i diretti interessati possano spiegare la situazione.

