Temptation Island, anticipazioni: Lino tornerà da Alessia!

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island, andata in onda ieri, giovedì 18 luglio 2024, c'è stato onda il tanto atteso falò di confronto tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano e i due si sono lasciati definitivamente. Ma nel corso della prossima puntata ci sarà un colpo di scena.

Temptation Island: le anticipazioni della quinta puntata

Filippo Bisciglia nel corso dell'ultimo appuntamento, ha anticipato che tra Alessia e Lino sarebbe accaduto qualcosa senza precedenti. Un filmato ha riassunto il loro percorso finora, evidenziando le numerose richieste di falò di confronto fatte da Alessia e rifiutate dal 29enne campano sempre più vicino alla single Maika.Alessia chiede ripetutamente il falò di confronto ma Lino continua a rifiutare finché Filippo le fa registrare un messaggio sul telefono che viene visto dal fidanzato in cui gli lei gli fa presente che non ha intenzione di lasciar correre e che non ha intenzione di spostarsi dal tronco finché lui non la raggiungerà. Messo alle strette, Lino raggiunge finalmente Alessia al falò.

Tra i due volano accuse e insulti. Mentre lui la accusa di non essere stata autentica, lei, furibonda e delusa da tutto ciò che ha visto nel villaggio delle tentazioni.

"Parlo io, tu non puoi parlare perché sei una mer*. Non ti vergogni? Fai schifo! Dopo un’ora stavi già commentando il cu** delle single, qua dentro ti stavi facendo la storia e di là c’era la scema che piangeva. A differenza tua, io sono vera"

Dopo il loro scontro infuocato, Lino e Alessia decidono di andare via separatamente e lui raggiunge immediatamente la tentatrice Maika. I due si abbracciano e lei sembra essere intenzionata quindi a conoscerlo e frequentarlo. Le cose tuttavia non termineranno in questo modo come ha già annunciato Bisciglia. Ci sarà infatti un colpo di scena. Lino avrà dei ripensamenti e dopo una settimana in albergo chiederà di poter rivedere Alessia.

Ecco cosa ha riportato Dagospia in merito:

"Per sapere se i due torneranno a casa insieme o separati, si dovrà aspettare la prossima settimana e, dunque, la quinta puntata. Perché lui, abbandonato sul tronco davanti a Filippo Bisciglia , tornerà alla carica chiedendo di poter incontrare nuovamente (l’ex?) fidanzata. Alessia resisterà al fascino del furbetto o tornerà a casa con il fidanzato-zavorra? "

Nel corso del prossimo appuntamento, in onda mercoledì 24 luglio prossimo, vedremo anche se la scelta di Lino di ritornare da Alessia sarà per il rifiuto di Maika (la ragazza, stando alle indiscrezioni giunte in rete, non sarebbe infatti minimamente interessata a lui).

