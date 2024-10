Temptation Island, Mirco e Giulia escono separati: "Hai fatto schifo dall'inizio alla fine, complimenti" (VIDEO)

Gossip TV

La lunga storia d'amore tra Mirco Rossi e Giulia Duranti è giunta al capolinea: ecco cosa è successo durante il falò di confronto anticipato tra i due protagonisti di Temptation Island.

Nessun lieto fine per la coppia formata da Mirco Rossi e Giulia Duranti. Dopo essersi scontrati al falò di confronto anticipato, i due protagonisti della nuova edizione di Temptation Island hanno lasciato il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia separati, tra le lacrime di lui e le pesanti accuse di lei.

Il falò di confronto di Mirco e Giulia

Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island è andato in onda il falò di confronto anticipato di Mirco Rossi e Giulia Duranti. "Noi siamo venuti qui per risolvere le nostre problematiche, non siamo venuti qui perché tu ti trovassi la fidanzatina. Mi hai dimostrato di essere un pezzo di me**a" ha esordito così la giovane toscana non appena il fidanzato l'ha raggiunta sul famoso tronco di Canale 5.

Visibilmente provato e stanco, Mirco ha provato a spiegare a Giulia la sua posizione, ammettendo di amarla ma di non essere più felice insieme a lei. "Ti ho sempre messa al primo posto. Dal primo giorno, ho sempre avuto la speranza di vedere un cambiamento da parte tua, invece, ho solo visto che mi criticavi, come hai sempre fatto. Io non sono riuscito a togliermi la confusione che avevo in testa perché ogni volta che mi vedevi con Alessia, mi chiamavi". Ma se lei si è dimostrata disposta a cambiare, a perdonarlo per essersi avvicinato alla single Alessia, dimenticando le promesse fatte prima dell'esperienza nel villaggio delle tentazioni, lui è rimasto fermo nella sua posizione.

Alla fatidica domanda di Filippo Bisciglia, Giulia ha dichiarato di voler uscire dal programma insieme al fidanzato. Al contrario, Mirco ha preso una decisione inaspettata. Con le lacrime agli occhi, il ragazzo ha deciso di chiudere la sua storia d'amore e uscire da solo da Temptation Island: "Io amo Giulia ma quando vedi che le cose non vanno. Esco da solo".

La scelta di Mirco

Mirco Rossi ha deciso di lasciare Temptation Island da solo. Una scelta che ha letteralmente spiazzato Giulia Duranti, che non è riuscita a trattenere la sua rabbia e delusione: "Hai fatto schifo dall'inizio alla fine. Per fortuna che hai detto che mi ami, dopo 9 anni di relazione, finire con sto schifo. Complimenti". Rimasto da solo con il conduttore Filippo Bisciglia, che ha cercato di consolarlo, il ragazzo si è prima lasciato andare a un pianto disperato e poi ha raggiunto la tentatrice Alessia.

