Temptation Island, Martina Sebastiani è diventata mamma per la seconda volta: il dolce annuncio sui social!

Una delle concorrenti più note di Temptation Island, Martina Sebastiani ha annunciato di essere diventata mamma! Vediamo insieme i dettagli!

Martina Sebastiani è stata una delle concorrenti più chiacchierate di Temptation Island, il programma dei sentimenti in onda ogni estate su Canale5 e condotto da Filippo Bisciglia. L'ex concorrente partecipò all'edizione del 2018 insieme all'ex fidanzato Gianpaolo Quarta e divenne protagonista di uno dei momenti più iconici della trasmissione. Essendosi avvicinata molto al tentatore Andrea Dal Corso, l'attuale fidanzato di Teresa Langella di Uomini e DOnne, in occasione del falò di confronto chiamo l'ex con il nome di Andrea.

Temptation Island, Martina Sebastiani è diventata mamma per la seconda volta!

Ovviamente, la storia con Giampaolo terminò e oggi l'ex concorrente di Temptation Island è legata a un uomo non appartenente al mondo dello spettacolo e di cui poco si sa tramite social. Due anni fa, la coppia ha accolto la primogenita Vittoria, mentre a febbraio, Martina Sebastiani ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa, svelando in un secondo momento che avrebbe avuto nuovamente una bambina.

La secondogenita della Sebastiani è nata ieri, lunedì 25 luglio, come annunciato dalla neo mamma bis sui social, con un dolce post pubblicato su Instagram. Negli scatti pubblicati si vede Martina con in braccio la sua bambina e a corredo delle immagini, l'ex concorrente di Temptation Island ha agigunto una dolce dedica, svelando anche il nome della piccola:

"Eccomi qui! Sono Beatrice. Nata questa mattina alle ore 10.27, peso 3,455 kg e sono lunga 51 cm, esattamente come la mia sorellina Vittoria nata 2 anni fa. Ci somigliano tanto tanto. Mamma e Papà pazzi di gioia!"

