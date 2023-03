Temptation Island, Martina Sebastiani scopre il sesso del suo bambino

Gossip TV

L'ex volto di Temptation Island, Martina Sebastiani è in dolce attesa e ha svelato il sesso del suo futuro bambino con un video. Vediamo insieme i dettagli!

L'ex volto di Temptation Island, Martina Sebastiani ha svelato il sesso del suo secondo figlio con un dolce video. L'influencer è nota per aver preso parte all'edizione del 2018 con l'allora fidanzato Gianpaolo Quarta, che poi lascià per il tentatore Andrea Del Corso, diventato tronista a Uomini e Donne e fidanzato di Teresa Langella.

Temptation Island, Martina Sebastiani rivela il sesso del bebè che aspetta

Il pubblico del reality di Canale 5 sicuramente la ricorderà per la gaffe durante il falò, quando parlando con il suo compagno, invece di chiamarlo con il suo nome, lo chiamò per sbaglio "Andrea". La relazione con Del Corso terminò nel 2018 e da allora ne è passata di acqua sotto i ponti per l'ex concorrente di Temptation Island. Sebastiani, infatti, è ora felicemente fidanzata con un ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo e che l'ha resa madre della primogenita Vittoria, nata nel 2021.

A distanza di due anni, la coppia è di nuovo in attesa e con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Martina Sebastiani ha annunciato che la loro famiglia accoglierà un'altra bambina! Il video del gender reveal mostra i vari giochi con i quali la coppia ha provato a scoprire il sesso del futuro nascituro, tra cui il taglio della torta, lo scoppio di alcuni palloncini, tutti depistaggi fino al momento finale.

Con un ultimo gioco, infatti, la coppia si è vista piovere sul capo diversi coriandoli e glitter rosa e abbracciati alla loro Vittoria hanno scoperto che la piccola avrà una sorellina.