Temptation Island: "Martina e il tentatore Carlo non usciranno insieme!", parla Davide Rosati

L'ex protagonista di Temptation Island, Davide Rosati, si sbilancia sui protagonisti della nuova edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

La quarta puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena. A dire la sua è arrivato anche l'ex protagonista della passata edizione del docu-reality Davide Rosati che, in un'intervista rilasciata a TG LOLLO su IoRadio, ha commentato l'uscita di scena di Christian e Ludovica e l'avvicinamento tra Martina De Ioannon e il tentatore Carlo Marini.

Davide Rosati si sbilancia sui protagonisti di Temptation Island

Le coppie di Temptation Island 2024 sono al giro di boa nel loro viaggio dei sentimenti. A commentare il loro percorso ci ha pensato un ex protagonista della passata edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Stiamo parlando di Davide Rosati che in una nuova intervista rilasciata a TG LOLLO ha detto la sua sull'uscita di scena di Ludovica e Christian:

Io sono dalla parte di lei, si è vero che ha sbagliato e non doveva entrare nel bagno di quel ragazzo, in un contesto del genere era meglio farlo a porte aperte. Lei è stata istintiva, non ha pensato alle conseguenze...

Davide, che ha partecipato a Temptation Island l'anno scorso insieme ad Alessia Bottiglia, ha continuato rivelando il suo pensiero sulle coppie ancora in gioco. Il ragazzo, in particolar modo, ha commentato il comportamento assunto da Tony Renda, Lino Giuliano e l'avvicinamento pericoloso tra il tentatore Carlo Marini e Martina De Ioannon:

Martina e Carlo non usciranno insieme! Tony (fidanzato di Jenny Guardiano ndr) è tutto fumo ma niente arrosto; Lino (fidanzato di Alessia Pascarella ndr) è una persona simpatica, ma sicuramente non prova gli stessi sentimenti di lei.

Il ritorno di Lino Giuliano

Nonostante la forte complicità trovata con il tentatore Carlo Marini, Martina De Ioannon tornerà tra le braccia del suo fidanzato Raul Dumitras? La quinta puntata di Temptation Island sarà decisiva per alcune coppie e vedrà anche il ritorno di Lino Giuliano. Il campano si rifarà vivo per "colpa" di Maika? Stando alle ultime indiscrezioni, la tentatrice non sarebbe infatti minimamente interessata a continuare la conoscenza lontano dalle telecamere.

