Temptation Island, Martina sconvolta dall'avvicinamento di Raul alla single Siriana: "Con me le ripicche si pagano care"

L'avvicinamento inaspettato tra Raul Dumitras e la tentatrice Siriana nel villaggio di Temptation Island spiazza e destabilizza Martina De Ioannon, che non riesce a trattenere le lacrime.

La storia d'amore tra Raul Dumitras e Martina De Ioannon è davvero giunta al capolinea? Stanco e infastidito dal comportamento assunto dalla sua fidanzata nel villaggio di Temptation Island nei confronti del tentatore Carlo, il romano ha perso la pazienza e si è avvicinato inaspettatamente alla single Siriana spiazzando tutti.

Raul si vendica, Martina scioccata

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island, andata in onda ieri giovedì 18 luglio 2024 su Canale 5, c'è stato un vero e proprio colpo di scena. Per la prima volta, Martina De Ioannon è stata convocata per vedere delle immagini riguardanti il suo fidanzato Raul Dumitras e la single Siriana. Immagini che hanno letteralmente destabilizzato la romana che, dopo aver abbandonato il pinnettu, si è lasciata andare a uno sfogo in cui non è riuscita a trattenere le lacrime:

Lo sta facendo apposta ma mi dà fastidio. Tanto. Lo vedo palesemente come un dispetto. Io non faccio così con Carlo. Sono scioccata [...] Stavo aspettando questa parte perché passavo sempre per pazza. Invece lui è così, un donnaiolo. Non piango di gelosia. Sono stata attenta a ogni cosa con Carlo. Questa ragazza non l’ho mai sentita nominare. Lui è questo, mi fa capire che ho sempre avuto ragione. È una liberazione, mi ha sempre fatto passare per psicopatica. Con me le ripicche si pagano care, carissime. Se prima vivevo a 90, adesso vivrò a 100.

Dopo Martina, anche Raul è stato convocato nel pinnettu per vedere nuovi video riguardanti la complicità tra la sua fidanzata e il tentatore Carlo. Una complicità talmente forte ed evidente che non ha lasciato indifferente il romano. Dumitras, infatti, non è riuscito a mantenere la calma e furioso ha ammesso:

Ho una compilation di video, batterò il record [...] Dimostra di non avere coraggio di dirmi che è cambiato qualcosa, che non è sicura. Sembra invaghita. Ha detto che non sono il suo tipo. Che tipo ha se io non sono il suo tipo? Sono curioso. Deve fare quel passetto in più così arrivo su quel tronco e manco la guardo.

Le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island

Raul Dumitras si è davvero avvicinato alla single Siriana per ripicca come pensa Martina De Ioannon o è davvero interessato? I due riusciranno a ritrovarsi dopo questa intensa esperienza nel villaggio delle tentazioni? Stando alle anticipazioni, la quinta puntata di Temptation Island vedrà il ritorno di Lino Giuliano e il falò di confronto richiesto da Luca Bad. Gaia si presenterà all'incontro con il fidanzato? Raul invece continuerà a mostrarsi in lacrime all'interno del villaggio. L'appuntamento è per il prossimo mercoledì 24 luglio 2024 in prima serata su Canale 5.

