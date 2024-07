Uomini e Donne, Manuela Carriero sul tentatore Carlo Marini: "Sogna il trono, non è interessato a Martina"

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne Manuela Carriero ha lanciato una palese frecciatina al suo ex corteggiatore Carlo Marini, attuale tentatore di Temptation Island.

L'ex tronista di Uomini e Donne Manuela Carriero ha lasciato il programma di Canale5 senza aver trovato l'amore: i suoi due corteggiatori, Michele Longobardi e Carlo Marini, infatti, hanno entrambi abbandonato il dating show per l'atteggiamento troppo infantile e sottomesso della tronista. Carlo, tuttavia, è ritornato in tv come tentatore nella nuova edizione di Temptation Island. Manuela, dopo una iniziale indifferenza per l'ex corteggiatore e un augurio per il suo futuro in televisione, ha lanciato una frecciatina che sul web non è passata inosservata...

Uomini e Donne, Manuela Carriero e quella frecciatina a Carlo Marini

Temptation Island sta coinvolgendo sempre più il pubblico di Canale5 amante dei programmi Fascino targati Maria De Filippi. Tra i fan del reality dei sentimenti estivi, che quest'anno tornerà a settembre con una doppia edizione, ci sono anche diversi ex volti di Uomini e Donne, come Ida Platano e l'ex tronista Manuela Carriero.

Quest'ultima, inoltre, conosce personalmente uno dei tentatori dell'attuale edizione: Carlo Marini, che a settembre è stato uno dei suoi corteggiatori, prima di abbandonare il trono. Commentando in una recente intervista i protagonisti di Tempation Island, l'ex tronista non ha mancato di lanciare una frecciatina - che non è passata inosservata - all'ex corteggiatore. A Fanpage.it, infatti, Manuela Carriero, in attesa della quarta puntata del reality in onda questa sera, giovedì 18 luglio, su Canale5, ha espresso la sua opinione sui fidanzati del programma e su Carlo Marini, sul quale non ci è andata poi così leggera.

Infatti, secondo l'ex tronista, l'intento finale di Carlo, che si è avvicinato alla single Martina De Ioannon, sarebbe non tanto "tentare" e conquistare la fidanzata di Raul Dumitras, ma avere abbastanza notorietà da raggiungere il trono di Uomini e Donne. Manuela ha anche raccontato che diversi mesi fa Carlo Marini le aveva scritto un messaggio, chiedendole di vedersi per un caffé. L'incontro, ha precisato ancora Carriero, non è mai avvenuto e poi Carlo è apparso tra i tentatori di Temptation Island:

"Mi ha scritto un messaggio tre o quattro mesi dopo il trono. Sono rimasta molto sorpresa. Gli ho chiesto: "Come mai mi scrivi?" e mi ha risposto che come al solito penso troppo e che non dovevo farmi tante domande. Mi ha detto che ci saremmo incontrati qualche volta, magari per prendere un caffè. Poi, a Roma, me lo sono ritrovato davanti casualmente. Ha ribadito che avremmo preso un caffè insieme, ma è sparito. [...] L'Ho visto direttamente dalla TV. Alla fine tra me e lui non c'è mai stato niente"

L'ex tronista ha poi confessato che ha notato alcuni atteggiamenti di Carlo a Temptation Island che non ha molto apprezzato e che aveva già intravisto a Uomini e Donne, anche se lì pensava che dipendessero dal contesto televisivo, dalla presenza delle telecamere e dei commenti che il pubblico da casa rivolgeva loro. Quando le è stato chiesto a quali comportamenti si riferisse, Manuela Carriero senza mezzi termini ha definito Carlo una primadonna, sempre in cerca di attenzioni:

"Ha un atteggiamento da primadonna, vuole attenzione. Ci sono state due, tre uscite che non mi sono piaciute. Ad esempio quando Martina gli ha chiesto: "Carlo mi fai un caffè?" e lui ha risposto in malo modo: "No, se me lo avessi chiesto per favore magari lo avrei fatto". Te lo giuro ho avuto i brividi, è proprio brutto, brutto, brutto. Martina si era rivolta a lui in modo amichevole, è stato veramente esagerato. Lui stuzzica, butta la pietra e nasconde la mano"

Uomini e Donne, Manuela Carriero su Carlo Marini: "Punta al trono, non vuole Martina"

Secondo Manuela Carriero, inoltre, Carlo Marini non è davvero interessato a Martina De Ioannon, fidanzata di Raul Dumitras a cui si è molto avvicinato, tanto che tra i due ci sono state carezze e abbracci che hanno fatto infuriare Raul. L'ex tronista è infatti convinta che Carlo sia a Temptation con un obiettivo ben preciso e che non riguarda certo il suo ruolo di tentatore.

Manuela è infatti convinta che sia Carlo Marini, sia Michele Longobardi, altro suo corteggiatore all'epoca del trono classico, siano interessati a tornare a Uomini e Donne come tronisti per poter così sedere sul seggio del dating show di Maria De Filippi:

"Non credo sia interessato a lei. Una cosa che ho sempre pensato sia di lui che di Michele Longobardi è che aspirassero al trono. Ho cercato di farlo capire in tutti i modi. Per questo ho lasciato. Non avevo tempo da perdere. È molto difficile trovare l'amore in tv"

Questa accusa, in realtà, era stata già mossa quando i due corteggiatori erano presenti nel programma di Canale 5. Sia Michele, sia Carlo, infatti, erano apparsi molto a loro agio davanti alle telecamere e, soprattutto, la natura giovale e allegra di Michele Longobardi aveva fatto pensare che potesse essere un probabile candidato al trono.

Non sarebbe neppure la prima volta che un ex protagonista di Temptation Islan arrivi poi sul trono: un esempio è la stessa Manuela, che uscì dal reality con il tentatore Luciano Punzo, con cui ha avuto una relazione durata 2 anni, terminata poco prima che venisse convocata dalla redazione di Uomini e Donne per diventare tronista. E chissà che anche Carlo Marini non torni nel programma a settembre con un nuovo ruolo, dopo quello di tentatore di Temptation Island. Non ci resta che attendere per scoprirlo...

