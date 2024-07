Temptation Island, Manuel Maura sbotta contro un fan: "Scrivete ca***** su di me e Francesca, senza sapere nulla"

Gossip TV

Manuel Maura e Francesca Sorrentino di Temptation Island si sono lasciati e Manuel ha sbottato contro un commento di un fan che ha insinuato falsità sulla relazione con l'ex fidanzata.

Sembra non esserci speranza per un ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura: i due sono stati tra i più noti protagonisti di Temptation Island nell'edizione del 2023 e sebbene si fossero ritrovati a distanza di mesi dalla fine della trasmissione di nuovo insieme a frequentarsi, appare chiaro che la crisi che li ha travolti non abbia lasciato scampo. Dato che nessuno dei due ha ancora rivelato cosa è successo, le ipotesi dei fan si sono susseguite e i commenti che sono fioccati sono risultati ingiusti e anche crudeli, tanto che Manuel Maura è intervenuto sui social per zittire un fan.

Temptation Island, Manuel Maura sbotta contro un fan: "Parlate a sproposito, non sapete nulla!

La coppia era tornata insieme poco prima dello scorso Natale, ma dopo alcuni mesi insieme di grande serenità, si sono diffusi rumors sulla fine della loro storia in maniera sempre più insistente. Fino a ora, Francesca e Manuel non avevano rilasciato dichiarazioni in merito, ma nelle scorse ore sarebbe stato Manuel Maura involontariamente a confermare i rumors.

L'ex fidanzato del programma di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia ha deciso di intervenire sui social per rispondere a un commento da parte di un fan che aveva velatamente accusato Manuel Maura di aver lasciato la fidanzata perché era sopraggiunta l'estate e quindi Manuel non avrebbe voluto legami di alcun tipo con Francesca.

Maura non ha preso bene queste parole e ha deciso di intervenire sui social per rispondere a tono: infuriato per la mancanza di rispetto, Manuel ha accusato le persone di blaterare a vanvera, senza pensare alle conseguenze delle proprie azioni o a conoscere prima i fatti. Su TikTok è apparso così questo commento in un video pubblicato:

"Allora, io di solito non mi inc*** quando commentate o scrivete ca****. Poi personalità sempre zero. Ma quando vedo questo commento mi arrabbio come una bestia. Mi dà fastidio. Se non sapete le cose non parlate. Quando si sapranno le cose parlerete. State zitti, non scrivete queste ca*****, perché non sapete nulla. Ve lo chiedo per favore"

Temptation Island, la lunga e complessa storia d'amore di Manuel Maura e Francesca Sorrentino

La parabola di Francesca Sorrentino e Manuel Maura è stata una delle più seguite la scorsa estate a Temptation Island: la coppia era entrata nel programma sperando di poter appianare le reciproche divergenze, ma il reality li aveva visti separarsi. Attraverso un lungo percorso individuale, Francesca aveva realizzato che ciò che la legava a Manuel non era amore, ma un attaccamento malsano. Manuel durante la loro relazione l'aveva già lasciata 5 volte e, puntualmente, dopo qualche tempo ritornava con la coda tra le gambe e ricominciava quello che è diventato a tutti gli effetti un circolo tossico e vizioso.

Francesca nella prima puntata della precedente edizione aveva dichiarato di non riuscire a lasciarlo andare, ma di voler trovare la forza di farlo, perché dentro di lei non credeva che possano continuare così. Da parte sua, ManuelTemptation Island come una vacanza e un momento di relax totale, ma non erano mancati i momenti in cui si lascia andare a confessioni sulla sua ragazza, non limitando certo i commenti e ignorando che le sue dichiarazioni avrebbero ferito in profondità l'animo sensibile di Francesca. La situazione era degenerata quando Maura aveva ammesso di averla tradita nelle numerose pause che chiedeva alla loro storia, portando la coppia a lasciarsi al falò di confronto.

Tuttavia, col trascorrere dei mesi e dopo un acceso confronto a Uomini e Donne, Francesca e Manuel si erano pian piano riavvicinati. Complice sia un lutto per Maura che lo aveva riavvicinato a Francesca, sia il sentimento che non sembrava essere del tutto svanito, i due si erano mostrati insieme prima timidamente, quasi preferendo non annunciare al mondo che avevano deciso di darsi una seconda possibilità, ma poi durante le precedenti vacanze di Natale, avevano pubblicato un video sui social in cui erano apparsi felici e innamorati.

A distanza di mesi, purtroppo, su di loro si sono diffuse voci di una crisi, confermate dalle segnalazioni degli esperti di gossip, anticipando così quella che sembra la definitiva rottura della coppia.

