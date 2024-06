Temptation Island, è crisi tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura? Spunta una segnalazione!

Gossip TV

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura, ex coppia di Temptation Island, potrebbe esserci una crisi in corso. Ecco cosa sappiamo!

L'ultima volta che li abbiamo visti insieme, Francesca Sorrentino e Manuel Maura, ex coppia della scorsa edizione di Temptation Island, sono apparsi uniti e innamorati a Verissimo, dove hanno raccontato del loro amore alla conduttrice Silvia Toffanin. Tuttavia, stando ad alcune segnalazioni, sembra che tra i due ci sia aria di crisi!

Temptation Island, aria di crisi tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura?

Sembra che la storia d'amore tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino sia di nuovo a un punto critico, se non addirittura al capolinea. A lanciare la segnalazione su una delle coppie più note e amate uscite da Temptation Island, il docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza.

Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato una storia nella quale ha rivelato che tra i due ragazzi ci sarebbe una forte crisi e che potrebbero già essersi lasciati da qualche giorno:

"Aria di forte crisi tra Francesca e Manuel. I due si sarebbero mollati da pochi giorni. Mi spiace per questi ragazzi. Conoscendoli ho visto in loro tanto amore"

I due avevano deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova la loro storia e nella trasmissione Francesca è risultata essere la vera protagonista del loro rapporto, tanto che il pubblico ne ha apprezzato enormemente il percorso. Alla fine del falò di confronto, infatti, Francesca aveva deciso di riprendersi in mano la sua vita e uscire da single dal programma.

temptation Island, la turbolenta storia d'amore tra Francesca e Manuel

La parabola di Francesca Sorrentino e Manuel Maura è stata una delle più seguite questa estate a Temptation Island: la coppia era entrata nel programma sperando di poter appianare le loro divergenze, ma dopo un percorso individuale, in cui Francesca ha realizzato che ciò che la legava a Manuel non era amore, ma un attaccamento tossico, e Maura ha ammesso di averla tradita nelle numerose pause che chiedeva alla loro storia, la coppia si era lasciata al falò di confronto. Tuttavia, col trascorrere dei mesi e dopo un acceso confronto a Uomini e Donne, Francesca e Manuel si erano pian piano riavvicinati.

Complice sia un lutto per Maura che lo aveva riavvicinato a Francesca, sia il sentimento che non sembrava essere del tutto svanito, i due si erano mostrati insieme prima timidamente, quasi preferendo non annunciare al mondo che avevano deciso di darsi una seconda possibilità, ma poi durante le precedenti vacanze di Natale, avevano pubblicato un video sui social in cui erano apparsi felici e innamorati.

A Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin, avevano dichiarato:

"Oggi stiamo bene, siamo equilibrati, sereni. Prima litigavamo tanto."

Tuttavia, sembra che tra i due le cose non procedano per il meglio, stando agli ultimi rumors. Per sapere tuttavia se sia davvero così, dovremo aspettare una conferma o una smentita dai diretti interessati.

