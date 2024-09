Temptation Island, Manuel Maura rompe il silenzio sulla partecipazione di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Gossip TV

L'ex protagonista di Temptation Island, Manuel Maura, si sbilancia sulla scelta di Francesca Sorrentino di diventare tronista e rompe il silenzio su una sua possibile partecipazione a Uomini e Donne.

Dopo Temptation Island e la recente rottura con Manuel Maura, Francesca Sorrentino ha accettato la proposta di salire sul trono di Uomini e Donne. Una scelta che ha fatto storcere il naso al suo ex fidanzato, come traspare dalle sue recenti dichiarazioni sui social.

La confessione di Manuel Maura

Francesca Sorrentino è una delle nuove troniste di Uomini e Donne. La giovane ha deciso di provare a trovare l'amore della sua vita dopo la fine della relazione con Manuel Maura. Proprio quest'ultimo, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan sui social circa la scelta della sua ex di salire sul famoso trono di Canale 5, ha ammesso di non voler rispondere:

Bella domanda come sto? Diciamo benino, un pochino stressato e pensieroso [...] Mi sono arrivate 150.000 domande identiche, mi dispiace ma non me la sento di rispondere.

Manuel ha poi continuato rispondendo alle domande inerenti ai suoi progetti futuri. A chi gli ha chiesto se gli piacerebbe partecipare a Uomini e Donne come tronista, il ragazzo ha confessato: "Oggi come oggi il 99% dei ragazzi andrebbe sul trono". Maria De Filippi prenderà in considerazione la possibilità di far salire sul trono anche l'ex protagonista di Temptation Island?

Ottimi ascolti per la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island

La nuova stagione di Temptation Island è partita alla grande! La prima puntata ha registrato il 23,9% di share come una media 3.362.000 telespettatori. Un altro ottimo risultato per il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, che ha sconfitto nettamente anche il competitor. Ricordiamo che le sette coppie in gioco sono: Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, Alfred e Anna, Fabio e Sara, Alfonso e Federica, e infine Michele e Millie. L'appuntamento è per il prossimo martedì 17 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Non mancate!

