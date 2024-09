Temptation Island: gli ascolti della prima puntata della nuova edizione

News TV

Lo share e i telespettatori che hanno seguito la prima puntata della nuova edizione di Tempation Island andata in onda ieri, martedì 10 settembre 2024.

Ieri, martedì 10 settembre 2024, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Il docu-reality di Canale 5 è tornato in onda a distanza di poche settimane dalla precedente edizione e per la prima volta due volte in un anno.

Temptation Island: la prima puntata ha registrato quasi il 24% di share

La puntata d'esordio ha registrato il 23,9% di share come una media 3.362.000 telespettatori. Un altro ottimo risultato per programma di Filippo Bisciglia che ha sconfitto nettamente anche il competitor. Su Rai Uno ieri è andata in onda in onda la serie con Michele Riondino e Miriam Leone ed è stata seguita da 2.548.000 spettatori, con il 15,2% di share. La prima puntata della scorsa edizione andata in onda a luglio, ha interessato 3.248.000 persone, ottenendo uno share del 24,9%

L'ultima puntata della scorda edizione, andata in onda giovedì 25 luglio è stata la più vista di sempre con una media del 29.11% di share e 3.515.000 telespettatori. Il programma si conferma, come sempre, leader della serata.

Ecco le dichiarazioni del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri in merito alla prima puntata della nuova edizione:

"Gli ascolti straordinari di ieri sera dimostrano, ancora una volta, la grande forza di “Temptation Island”, uno dei programmi di punta del nostro palinsesto e un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori. Il racconto dei sentimenti e delle dinamiche di coppia coinvolgono sempre di più il pubblico, oltre a farlo riflettere su temi universali come l'amore, la fiducia, le relazioni. Il merito di questo successo è del lavoro instancabile di Maria De Filippi e di tutto il team Fascino. Ancora una volta, sono riusciti a farci vivere storie coinvolgenti, emozioni intense e colpi di scena imprevedibili".

La puntata di Temptation Island in 160 secondi:

