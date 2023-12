Temptation Island, Manuel Maura e Francesca Sorrentino in vacanza insieme: è ritorno di fiamma?

Gossip TV

L'ex coppia di Temptation Island formata da Francesca Sorrentino e Manuel Maura potrebbe presto annunciare un ritorno di fiamma? A quanto pare i due stanno trascorrendo questi giorni di festa insieme, in una città straniera.

Temptation Island, Francesca Sorrentino e Manuel Maura insieme in vacanza: ritorno di fiamma?

Dopo due anni di relazione, la coppia ha deciso di prendere parte al docu-reality estivo di Temptation Island, in onda su Canale5 e condotto da Filippo Bisciglia, nella speranza di risolvere le problematiche che li affliggevano. Nel corso delle settimane trascorse nel resort in Sardegna, tuttavia, Francesca Sorrentino ha finalmente iniziato a realizzare quanto tossico fosse il rapporto con Maura e che ciò che li legava era co-dipendenza affettiva e non amore. Manuel infatti aveva svelato in trasmissione di averla tradita in diverse occasioni, durante le pause di riflessione che si concedeva, per poi tornare a riprendere l'ex fidanzata e illuderla nuovamente.

Di fronte a questo contorto meccanismo, Francesca aveva preso consapevolezza di che tipo di relazione fosse la loro e aveva deciso di lasciare il programma da sola. Beniamina del pubblico, l'ex concorrente di Temptation aveva davvero conquistato i cuori dei fan delle trasmissioni Fascino, tanto che in molti auspicavano per lei il trono di Uomini e Donne.

Tuttavia, era stata la stessa Maria De Filippi a non giudicarla ancora pronta, perché durante un confronto nelle prime puntate del dating show proprio con Manuel Maura, Francesca aveva mostrato di essere ancora fortemente risentita e arrabbiata con lui. Nel corso degli scorsi mesi, inoltre, i due si erano riavvicinati, a causa di un lutto vissuto da Manuel, anche se Sorrentino aveva più volte dichiarato che non sarebbero tornati insieme.

Tuttavia, di recente, la stessa Francesca aveva raccontato ai followers di come si stessero risentendo lei e Manuel e, ora, come mostra un video TikTok pubblicato dal ragazzo, i due sono in vacanza insieme e potrebbero trascorrere anche i prossimi giorni di festa insieme. A dare un'ulteriore conferma della notizia è stato il giornalista Lorenzo Pugnaloni, che ha intervistato entrambi sul settimanale Mio:

"Francesca e Manuel di Temptation sempre più vicini al ritorno di fiamma. Vi confermo, come rivelato da lui nella mia intervista su Mio, che sono insieme in viaggio a Vienna. E potrebbero passare insieme anche il Capodanno"

