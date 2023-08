Temptation Island, Francesca Sorrentino prossima tronista a Uomini e Donne?

Gossip TV

Francesca Sorrentino di Temptation Island sarà una delle prossime tronista a Uomini e Donne? Ecco l'ultima indiscrezione!

Temptation Island si è concluso con la puntata di lunedì, 31 luglio, vincendo la gara di ascolti della serata, con oltre 3 milioni di spettatori e il 40% di share. Numeri che riconfermano la vittoria del format ideato da Raffaella Mennoia e che, dopo un anno di pausa dalla programmazione, è tornato a infiammare le serate di Canale5 con il viaggio dei sentimenti di 7 coppie. Alla fine della trasmissione, il pubblico ha eletto i suoi personali concorrenti del cuore e, tra questi, ad aver conquistato i fan della trasmissione c'è sicuramente Francesca Sorrentino.

Temptation Island, Francesca Sorrentino prossima tronista? L'ultimo rumor

Il viaggio di Francesca è stato, fin dall'inizio, un percorso in solitaria, che più che mirare a ricostruire la complicità con il suo fidanzato, Manuel Maura, si è rivelato un arduo viaggio alla riscoperta di sé stessa e della sua forza interiore. Dopo 2 anni e mezzo di fidanzamento, Manuel aveva abbandonato Francesca continuamente, per ben 5 volte, tornando poi ogni volta, in un circolo vizioso che ha logorato lentamente la loro relazione e ha spinto Francesca a dubitare del suo valore come persona e donna.

Perciò, quando Francesca ha scelto di prendere parte a Temptation Island, il pubblico ha assistito alla sua crescita e ha preso immediatamente le sue difese, condannando l'atteggiamento infantile di Manuel. E, quando la concorrente si è resa conto che a legarla al suo fidanzato era più che altro una dipendenza emotiva, ha chiesto immediatamente il falò di confronto, regalando al pubblico di Canale5 uno dei momenti più epici della trasmissione, durante il quale Francesca si è ripresa in mano la sua vita e ha lasciato Manuel a testa alta, allontanandosi da qualcosa che le impediva di essere serena e libera. A distanza di un mese, i due continuano a essere separati e Francesca è più convinta che mai della sua decisione, perciò, anche presunte voci di ritorni di fiamma sono state ampiamente smentite.

Intanto, sul web si è diffusa una nuova voce, diffusa da Blasting News: Maria De Filippi potrebbe aver chiesto a Francesca Sorrentino di diventare la prossima tronista di Uomini e Donne! Non sarebbe certo la prima volta che una ex concorrente o single di Temptation Island si trova a prendere parte al dating show e, dato che le registrazioni delle nuove puntate avverranno il 30 e 31 agosto, è molto probabile che potremo rivedere Francesca negli studi di Uomini e Donne. Al momento si tratta solo di voci, perciò, non resta che attendere se Sorrentino salirà sul trono classico e proverà a trovare il vero amore.

