Temptation Island, Lino sempre più lontano da Alessia: "Non mi manca" (VIDEO)

Lino Giuliano e Alessia Pascarella ai ferri corti a Temptation Island. Il ragazzo, sempre più vicino alla tentatrice Maika, ha rifiutato anche la seconda richiesta di falò ricevuta dalla sua fidanzata.

Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono ai ferri corti. Il motivo? Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri giovedì 4 luglio 2024 in prima serata su Canale 5, il discusso protagonista della nuova edizione ha rifiutato per la seconda volta il falò di confronto richiesto dalla sua fidanzata.

Lino rifiuta il secondo falò di confronto richiesto da Alessia

La seconda puntata di Temptation Island, che ha visto l'uscita di scena della coppia formata da Christian e Ludovica, è ripartita dalla storia di Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Chiamato dalla produzione, il ragazzo ha raggiunto Filippo Bisciglia e scoperto che la sua compagna ha richiesto un secondo confronto anticipato. "Rifiuto" ha prontamente dichiarato Lino rifiutando il falò "Io non ho ancora capito nulla. Voglio capire anch’io le mie cose. Mi sono messo da parte per lei, adesso voglio vivermela e proseguire il mio percorso".

Il conduttore del docu-reality delle tentazioni ha poi raggiunto Alessia per comunicarle la decisione presa dal suo fidanzato. Se da una parte lei è apparsa decisa a non mollare, dall'altra Lino è tornato nel villaggio desideroso di continuare la sua esperienza insieme alla tentatrice Maika: "Le ho detto che rifiuto e vado avanti. Io sto bene, sto molto bene. Mi fa star male il pensiero di dover tornare alla mia vita. Alessia, per ora, non mi manca".

La scelta discutibile di Alessia Pascarella

Il comportamento di Alessia, però, è stato duramente criticato sui social. Il motivo? La ragazza, invece di abbandonare subito Temptation Island per costringere Lino a fare altrettanto, ha deciso di restare nel villaggio delle tentazioni in attesa di nuovi sviluppi. Come evolverà questa situazione? Per scoprirlo non ci resta che attendere la terza puntata del docu-reality, che andrà in onda giovedì 11 luglio 2024 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che con l'uscita di scena di Christian e Ludovica, le coppie ancora in gioco sono: Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Vittoria Bricarello e Alex Petri, Gaia Vimercati e Luca Bad, Alessia Pascarella e Lino Giuliano, Martina De Ioannon e Raul Dumitras.

