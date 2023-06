Temptation Island, Roberta Di Padua sbotta sui social dopo le sue dichiarazioni su Manuel Maura: "Inutile fare polemiche"

Gossip TV

Roberta Di Padua chiarisce la sua posizione nei confronti del nuovo protagonista di Temptation Island.

Roberta Di Padua è finita al centro delle polemiche per un complimento fatto a Manuel Mauro, uno dei fidanzati della nuova edizione di Temptation Island. Infastidita e stanca delle critiche, l'ex dama del trono over di Uomini e Donne ha deciso di intervenire nuovamente sui social e chiarire la sua posizione.

Roberta Di Padua criticata per le parole su Manuel Mauro: lo sfogo sui social

Lunedì 26 giugno 2023 su Canale 5 è partita la decima edizione di Temptation Island. A commentare la prima puntata del reality delle tentazioni è arrivata Roberta Di Padua, che non ha perso occasione di dire la sua anche sui protagonisti. Senza mezzi termini, l'ex dama del trono over di Uomini e Donne si è anche lasciata andare ad un commento su Manuel Maura, il fidanzato di Francesca Sorrentino: "E Manuel da dove è uscito? Tanta roba…".

Il gesto di Roberta , però, non è per niente piaciuto ai fan di Temptation Island, che l'hanno duramente criticata. Stanca delle critiche, l'ex dama di Uomini e Donne ha sbottato sui social e chiarito la situazione:

Volevo solo puntualizzare una cosa rispetto a delle notizie che ho visto ieri che sono uscite. Due giorni fa stavo con delle amiche e stavo guardando Temptation Island. Questo per me è un periodo di alti e bassi, molti bassi, a tratti bassissimi e quindi così mi sono lasciata andare ad un commento verso una persona. Da lì si è scatenato l’infermo, come al solito...

Volevo dire che era solo un complimento. Forse quello è stato l’unico momento così con un po’ di sorriso in queste circostante, in questo momento in cui non sono proprio al top. Quindi è inutile fare tante polemiche, ho detto solamente quello che pensavo. Quello che, secondo me pensano anche tantissime donne ma che non hanno il coraggio di dire.

