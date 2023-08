Temptation Island: la rivelazione di Gabriela Chieffo sulla storia con Giuseppe Ferrara

Gossip TV

Gabriela Chieffo si sbilancia dopo Temptation Island: "Se dai un’altra possibilità la devi dare completamente".

Gabriela Chieffo è stata una delle protagoniste indiscusse della decima edizione di Temptation Island. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, la giovane ha rivelato come procede la sua storia d'amore con Giuseppe Ferrara dopo la partecipazione al popolare reality delle tentazioni.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara dopo Temptation Island

La decima edizione di Temptation Island è finita alcuni mesi fa, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. Nelle ultime ore, Gabriela Chieffo è tornata sui social per rispondere alle domande dei suoi fan. A chi le ha chiesto come faccia a stare con Giuseppe Ferrara, la giovane ha così replicato:

Ma guarda che bello, ricciolo mio! Se è cambiato dopo Temptation Island? È molto più dolce. Sta andando benissimo [...] Se dai un’altra possibilità la devi dare completamente, altrimenti non stareste mai bene insieme. Sbaglierà di nuovo? Conseguenze sue.

La storia d'amore tra Gabriela e Giuseppe, quindi, procede a gonfie vele. Per saperne di più non ci resta che attendere la loro ospitata a Uomini e Donne. Per chi non lo sapesse, già nella registrazione della prima puntata, Maria De Filippi ha invitato in studio alcuni ex protagonisti della decima edizione di Temptation Island per parlare del loro percorso nel villaggio delle tentazioni.

