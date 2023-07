Temptation Island, la giornalista Simona Branchetti sbaglia di nuovo il nome di Filippo Bisciglia: esplode l'ironia sul web

Gossip TV

Questa mattina a Morning News, Simona Branchetti ha di nuovo sbagliato il nome del conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia. Ecco cosa è successo!

Questa sera torna in onda, con il secondo appuntamento, Temptation Island: il reality estivo condotto da Filippo Bisciglia e campione di ascolti su Canale5. Come ogni lunedì, le anticipazioni sulla prossima puntata svelano cosa ci aspetterà questa sera e molti fan sono in attesa del primo falò di confronto tra Isabella e Manuel. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra proprio che già questa sera voleranno scintille e che anche un'altra coppia potrebbe essere sull'orlo della rottura.

Temptation Island, Simona Branchetti sbaglia (di nuovo) il nome di Filippo Bisciglia

Di Temptation Island parlano, oramai, tutti i programmi delle reti Mediaset e, questa mattina, è andato in onda il consueto appuntamento con Morning News, il contenitore che prende il posto di Mattino 5 per il periodo estivo. A condurlo la giornalista Simona Branchetti, la quale ha chiesto il collegamento a Filippo Bisciglia, per avere qualche aggiornamento su cosa vedremo questa sera a Temptation Island.

La giornalista si è però resa involontariamente protagonista di una divertente gaffe, diventata già virale sul web: quando, infatti, ha chiesto il collegamento al conduttore... ha sbagliato a pronunciarne il cognome, chiamandolo "Bisceglia":

"Vi ricordo questa sera, l'appuntamento con Temptation Island, come sempre alla guida il bravissimo Filippo Bisceglia...O come mi suggeriscono in studio, Bisciglia!"

Sul web si è ovviamente scatenata l'ironia, dato che già nella prima puntata la giornalista aveva chiamato Bisciglia con un altro nome: Federico. Chissà se la terza volta sarà quella buona...

Settimana scorsa l’ha chiamato Federico, oggi Bisceglia e il prossimo lunedì? 😭 pic.twitter.com/TAaVaRqdRw — trashtvstellare (@tvstellare) July 3, 2023

