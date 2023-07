Temptation Island, le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Canale 5

Gossip TV

Oggi, lunedì 3 luglio 2023, in prima serata su Canale 5, ci aspetta secondo appuntamento con Temptation Island, il docu-reality show prodotto da prodotto da Fascino P.g.t e condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island: le anticipazioni della puntata di questa sera

Dopo lo straordinario successo della prima puntata che ha raggiunto uno share del 26% tenendo incollati allo schermo oltre 3milioni e mezzo di telespettatori, questa sera ci aspetta il secondo appuntamento con l'isola delle tentazioni.

Il finale della scorsa puntata è rimasto aperto. Filippo Bisciglia ha infatti salutato il pubblico lasciandolo con il fiato sospeso: Isabella ha richiesto un falò di confronto con il fidanzato Manu, a seguito di alcune sue dichiarazioni che l'hanno ferita e delusa. Manu si presenterà la falò?

Alessia e Davide arriveranno a un momento cruciale del loro percorso e anche Vittoria, infastidita dal comportamento del suo fidanzato, sembrerà intenzionata ad avere un confronto anticipato con Daniele.

Cosa accadrà nella seconda tappa di questo percorso? Quali risvolti prenderanno le storie d'amore delle altre coppie? A attendersi tante vicende ricche di emozioni. Tra risate, momenti di svago, ma anche dubbi, rivelazioni e confronti che metteranno a dura prova la stabilità delle sette coppie protagoniste.

Temptation Island: le sette coppie protagoniste

Gabriela, 19 anni e Giuseppe, 24 anni, fidanzati da sette anni. E' stata Gabriela a scrivere a Tempation dopo aver scoperto che Giuseppe si era iscritto di nascosto su un sito di incontri. Lo scopre perché Giuseppe aveva lasciato per sbaglio il numero di Gabriela ad una ragazza. Questa ragazza la contatta convinta di parlare con Giuseppe, a quel punto Gabriela scopre che lui si faceva chiamare “American Boy”. E’ convinta che l’abbia tradita anche se lui ha sempre negato di averlo fatto.

Alessia, 32 anni e Davide, 39 anni, fidanzati da undici anni. A Temptation Island scrive Alessia. Dopo aver avuto una relazione di circa due anni con una persona molto più grande di lei e dopo essere stata scoperta dal suo fidanzato Davide ha fatto di tutto per riconquistarlo ma, secondo lei, senza esserci riuscita. Davide ha tenuto nascosto ad Alessia che sapeva di questa storia per un anno e mezzo.

Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni,fidanzati da quattro anni. A Temptation Island scrive Daniele. Da un anno Vittoria gli chiede insistentemente un figlio. Le cose tra loro però non vanno bene perché litigano di continuo e vorrebbe capire se la situazione tra lui e Vittoria può migliorare e se sono veramente pronti a fare un figlio, oppure no. Vuole capire se Daniele è’ pronto a costruire veramente un futuro con lei.

Manu, 27 anni e Isabella, 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo. Temptation Island scrive Manu. Manu e Isabella vengono da due realtà socio economiche completamente diverse. Lui proviene da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto nel centro di Milano. Manu sogna un futuro con lei tant’è che vorrebbe anche andare a conviverci, ma non trova un punto di incontro su dove andare. Isabella è certa dell’amore che prova per il suo fidanzato ed è sicura che i problemi che ci sono tra loro non dipendono dalla loro differenza sociale, ma dal carattere di Manu.

Ale, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni. Ale ha scritto a Temptation Island perché è stanca del suo fidanzato. Vorrebbe maggiori certezze sul loro futuro perché sogna un matrimonio e una famiglia, mentre Federico non le dà nessuna stabilità, nemmeno sui sentimenti che prova per lei. Federico ha una visione del futuro completamente diversa da quella di Ale. Non vuole sposarsi e non vuole avere figli, inoltre deve capire bene i suoi sentimenti nei confronti della sua fidanzata.

Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo..Francesca vuole capire perché Manuel la lascia ogni due per tre e nell’arco di questi due anni e mezzo l’ha lasciata circa 5 volte. Lei è sempre lì che l’aspetta e lui di questo se ne approfitta. E’ esausta e vorrebbe che Manuel avesse chiaro ciò che vuole: stare con lei oppure no.

Perla, 25 anni e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni. Perla scrive al programma perché per amore di Mirko si è trasferita a Rieti, allontanandosi dalla sua città, dalle sue amiche e dalla sua famiglia, ma ad oggi non è convinta della sua scelta perché sente di non essere felice. Da quando si è trasferita è insoddisfatta della vita che conduce, quindi partecipa per capire se Mirko è la persona giusta con cui costruire un futuro.

L'appuntamento con la seconda puntata di Temptation Island, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Canale 5.

