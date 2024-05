Temptation Island, l'annuncio di un'ex discussa protagonista del reality: "Ci hai cambiato la vita"

Gossip TV

L'ex protagonista di Temptation Island, Jessica Battistello, ha da poco annunciato sui social di essere in dolce attesa.

Belle e importanti notizie per un'ex protagonista di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia. Stiamo parlando di Jessica Battistello che, nelle ultime ore, ha annunciato ai suoi fan sul suo profilo ufficiale Instagram di essere in dolce attesa.

Jessica Battistello incinta: l'annuncio sui social

Manca poco alla nuova stagione di Temptation Island che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, tornerà in onda a partire dal prossimo giugno 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, un'ex protagonista del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. Stiamo parlando di Jessica Battistello che, dopo la rottura con Andrea Filomena, ha ritrovato l’amore accanto all’imprenditore Stefano Francesconi.

Sia Jessica che Stefano hanno condiviso sui rispettivi profili social la notizia che presto diventeranno genitori e daranno alla luce il loro primo figlio. L'ex volto di Temptation Island, in particolare, ha condiviso una foto insieme al compagno con il pancione in bella vista e una tenera didascalia:

Ehi tu che stai lì dentro comodo comodo, sappi che anche se non sei ancora venuto/a al mondo, ci hai già cambiato la vita. La tua mamma e il tuo papà prima erano felici, ma ora hanno il cuore che gli scoppia di gioia! Sei già la nostra priorità… ti aspettiamo. E te Stefano, amore mio, sei l’unica persona al mondo con la quale avrei potuto desiderare davvero tutto questo, niente mi intimorisce da quando te sei al mio fianco. Ti amo profondamente.

Jessica e Andrea protagonisti di Temptation Island

Per chi non lo sapesse, Jessica ha partecipato a Temptation Island nel 2019 insieme al fidanzato di allora Andrea Filomena. La giovane coppia aveva deciso di mettere alla prova il loro amore, ma durante l'esperienza non sono mancati i momenti di crisi che hanno portato la ragazza ad avvicinarsi pericolosamente al tentatore Alessandro Zarino. Nonostante tutto, i due avevano poi deciso di darsi una seconda possibilità lasciando insieme il villaggio. Le loro buone intenzioni, però, non sono bastate e dopo qualche mese hanno annunciato ai fan la fine della loro storia d'amore.

