Temptation Island: Karina Cascella contro Siria Pingo: "Che cattiveria contro Matteo, orribile"

L'ex opinionista di Uomini e Donne Karina Cascella ha detto la sua su una delle coppie di Temptation Island. In particolare, ha criticato Siria Pingo per le crudeli parole contro il fidanzato Matteo.

Questa sera, giovedì 25 luglio 2024, andrà in onda l'ultimo appuntamento con questa edizione di Temptation Island. Il reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia si è confermato ancora una volta campione di ascolti in queste sere estive e in attesa di scoprire il destino delle ultime coppie del programma, un'ex opinionista di Uomini e Donne ha detto la sua su alcuni dei protagonisti di questa edizione. Karina Cascella, infatti, dopo le sue dure parole contro Lino Giuliano, si è scagliata contro Siria Pingo, per il modo in cui avrebbe trattato il fidanzato Matteo Vitali.

Temptation Island, Karina Cascela contro Siria Pingo: "L'ha spu*******, che cosa orribile"

Dopo aver criticato Lino Giuliano e Maika Randazzo, la tentatrice con cui il barbiere napoletano ha lasciato il reality Fascino, Karina Cascella è tornata a commentare anche altre coppie di questa edizione di Temptation Island. In particolare, ha detto la sua su Siria e Matteo, prendendo le difese del secondo dopo aver ascoltato le crudeli parole della fidanzata su di lui.

Nella puntata andata in onda ieri sera, infatti, Siria si è lasciata andare ad alcuni sgradevoli commnti su Matteo. In uno dei filmati, si vede Siria lamentarsi perché Matteo non ha mai fatto un gesto tenero nei suoi confronti e che sente la sua mancanza, ma non perché ne è innamorata, ma perché è abituata a stare con lui. Inoltre, Siria ha criticato diversi comportamenti, a suo dire infantili, del fidanzato e ha duramente dichiarato:

" A volte sbrocco, mi ha rotto i cog*****. [..] Non credo ci sia una base per creare una famiglia. Io non mi sento al sicuro con lui, sia economicamente. Pensa ancora a tante ca*****"

Matteo, nel pinnettu, ha assistito incredulo al filmato che la redazione gli mostrava, ma ha anche ammesso di essere lì per capire dove sbagliava e che voleva rendere Siria felice e che in passato la ragazza, complice di aver un corpo nel quale non si ritrovava, si era spesso chiusa per le sue insicurezze:

" Lei era insicura di se stessa perché aveva paura dei pregiudizi, sono felice di quello che vedo. Questa cosa, come è giusto che sia, la farà con me. Cercherò di renderla felice”

Temptation Island, Karina Cascella sbotta contro Siria: "Che cose orribili che ha detto"

A dire la sua su quanto successo in puntata è stata Karina Cascella, ex volto di Uomini e Donne. Già qualche giorno fa aveva demolito Lino Giuliano e Maika Randazzo, dichiarando non troppo velatamente che la loro storia non sarebbe durata affatto se non fosse stato per le telecamere. Ora, Cascella ha da ridire anche su Siria Pingo e ha preso le difese di Matteo Vitali.

Sui social, infatti, Karina ha pubblicato un video nel quale dichiarava che il comportamento di Siria nei confronti del fidanzato era davvero umiliante e che non era stato per nulla gentile da parte sua rivelare alcuni particolari in tv:

" Che brutta cosa che fa questa qua. S******** il suo fidanzato in questo modo, con un uomo che conosce solo da qualche giorno. Che tenerezza mi fa questo ragazzo. Lei dice che non dipende dal suo cambiamento fisico ma, lasciate stare"

Secondo Cascella, se Siria fosse stata ancora la ragazza di qualche anno fa, prima di perdere 85 kg, non avrebbe detto queste crudeltà e che ora l'insdosfazione verso Matteo e la loro relazione dipende proprio dal suo cambiamento fisico:

"Se fosse stata quella di qualche anno fa esteticamente, non avrebbe avuto questa sicurezza. Quando aveva qualche chilo in più andava bene. Appena è dimagrita e ha capito che poteva avere dell’altro grazie al suo aspetto, l’ha s*******. Terribile!"

