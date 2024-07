Temptation Island, arriva lo scoop su Siria e Matteo, lei avrebbe lasciato il fidanzato per il tentatore Simone

Gossip TV

Nel corso della terza puntata di Temptation Island, la coppia formata da Siria Pingo e Matteo Vitali è apparsa sempre più in crisi. La 22enne è travolta dai dubbi e non è sicura di amare ancora il suo fidanzato. Dalle indiscrezioni emerse sul web, sembra che la coppia si sia lasciata definitivamente e lei sia corsa tra le braccia del tentatore.

Nel corso della terza puntata di Temptation Island, la coppia formata da Siria Pingo e Matteo Vitali è apparsa fortemente crisi. La 22enne è travolta dai dubbi e non è sicura di amare ancora il suo fidanzato. Dalle indiscrezioni emerse sul web, sembra che la coppia si sia lasciata definitivamente e lei sia corsa tra le braccia del tentatore Simone.

Temptation Island, Siria lascerà Matteo e uscirà con Simone

Mentre Matteo è sempre più abbattuto all'idea di essere lontano dalla sua fidanzata e ha riconosciuto di non averle dato tutte le attenzioni che meritava, Siria, nel villaggio delle fidanzate, sembra avere pensieri del tutto diversi. Con il single Simone si è aperta e ha manifestato dei dubbi sulla sua relazione.

"Usciresti da qui con il tuo fidanzato?" le ha chiesto il tentatore e alla riposta la ragazza è andata in crisi non nascondendo le lacrime.

"Mi fa male non sapere se sono ancora innamorata" ha poi ammesso la 22enne fidanzata con Matteo da 7 anni.

"Sono profondamente deluso", ha dichiarato Matteo durante il falò: "Non mi aspettavo questo comportamento da lei. Vedo che si trattiene e frena in tante cose, ma non voglio chiudermi, voglio continuare con la mia vita, voglio essere una persona nuova e vedrò poi come comportarmi. Ho visto e sentito cose che mi hanno fatto tanto male."

Sulla coppia, è emerso uno scoop nelle ultime ore che confermerebbe che la coppia si sarebbe lasciata e non solo. Siria si sarebbe invaghita del single Simone. Ecco cosa ha rivelato lo youtuber Cristiano Cervigni,

"Tra i tentatori di questa edizione di Temptation Island ce n’è uno che è toscano. Si chiama Simone Dell’Agnello e in questo momento lo abbiamo visto poco perché poco inquadrato. Lui è toscano e vive a Tirrenia, località di mare molto vicina a Livorno e Pisa. Qualche giorno fa mi chiama una mia amica. Sapete che sono toscano. Questa mia amica mi ha detto che alcune sue amiche le hanno riferito che c’è un tentatore di Temptation Island che è stato visto a Livorno insieme a una delle fidanzate di questa edizione. Lei mi ha fatto il nome di Simone come tentatore e mi ha detto che è stato visto dal meccanico e quest’ultimo e altre persone lo hanno visto insieme ad una ragazza che sta partecipando a Temptation Island di quest’anno, una delle fidanzate delle sette coppie presenti ma nessuno mi ha saputo dire il nome! Fatto sta che questa è la segnalazione: il tentatore toscano Simone Dell’Agnello è stato visto dal meccanico a Livorno in compagnia di una delle fidanzate di Temptation Island. Non abbiamo foto però nel mentre che attendevo – perché non mi bastavano queste prove – io ho indagato. Vi ricordate quale delle sette coppie abita in Toscana? Siria! Lei abita a Massa, a circa 20 minuti da Tirrenia. La conferma ce l’ho avuta con la fine della seconda puntata, nel video di anticipazioni della terza puntata di Temptation Island e ad un certo punto si vede Siria che scherza e flirta con il tentatore, il Simone della segnalazione. A questo punto, Siria e Matteo si sarebbero mollati."

Siria sarebbe quindi uscita dal programma con il suo tentatore Simone, mettendo così fine alla sua storia con Matteo.

Temptation Island: Chi sono Siria e Matteo

Siria, 22 anni, fidanzata da 7 anni con Matteo, 33 anni (da quando lei ne aveva 16). Convivono da 4 anni a Massa Carrara. E' stata la Siria a scrivere a Tempation Island perché ormai si sente diversa: è maturata e nel contempo ha affrontato una dieta che l’ha resa diversa fisicamente e l’ha portata a sentirsi più sicura di se. Desidera quindi capire se ancora oggi nonostante i suoi cambiamenti, i sentimenti di lui sono rimasti gli stessi. Matteo è rimasto sorpreso quando Siria ha scritto a Temptation Island, non ha infatti compreso perché lei abbia chiamato, visto che per lui il rapporto va bene.

Scopri le ultime news su Temptation Island.