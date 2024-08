Temptation Island, Jenny Guardiano mostra su Instagram le sue labbra al naturale!

Gossip TV

Jenny Guardiano, protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island su Canale 5, mostra su Instagram il risultato delle sue labbra dopo aver deciso di rimuovere il filler.

Jenny Guardiano e Tony Renda sono più uniti che mai dopo la loro esperienza a Temptation Island. In pochi avrebbero scommesso su questa coppia, eppure eccoli felici e innamorati con un nuovo stile di vita che accontenta entrambi. Jenny, poi, nelle ultime ore ha condiviso con i suoi numerosi fan su Instagram il risultato di una nuova decisione estetica che riguarda le sue labbra. Ecco i dettagli.

Temptation Island, Tony e Jenny innamorati più che mai

L’avventura a Temptation Island ha messo alla dura prova la coppia formata da Tony Renda e Jenny Guardiano. I due siciliani sono approdati nel reality show condotto da Filippo Bisciglia per cercare di risolvere i loro problemi legati all’infedeltà del deejay e alla vita sacrificata che imponeva alla sua fidanzata. Dopo un percorso turbolento, durante il quale Jenny ha preso molta più sicurezza in sé, la coppia ha lasciato insieme il programma sebbene in molti avrebbero preferito vederli uscire separati.

Jenny ha spiegato perché ha deciso di dare una seconda occasione a Tony, e i due sembrano ad oggi più legati che mai. Nelle ultime ore, la coppia ha ospitato gli amici Matteo e Siria con i quali si è creato un bel legame a Temptation Island, ma prima Jenny ha voluto mostrare ai suoi fan su Instagram il risultato della sua ultime decisione in fatto di interventi estetici. Già qualche settimana fa, infatti, Guardiano aveva annunciato di aver deciso di togliere il filler alle labbra perché rivedendosi aveva trovato esagerata la sua scelta, e avrebbe voluto tornare ad essere il più naturale possibile.

Temptation Island, ecco le nuove labbra di Jenny

Jenny Guardiano ha preso una decisione importante dopo Temptation Island che riguarda il suo aspetto estetico e che testimonia la sua ritrovata sicurezza in sé stessa. La bella siciliana ha tolto il filler alle labbra, argomento di discussione sul web durante la sua permanenza nel reality delle tentazione, volendo tornare ad essere più naturale possibile.

“Nel frattempo ammiravo le mie labbra senza filler. Adesso sono totalmente guarite e non ho prodotto, che strano”.

Scrive Jenny nelle sue Ig Stories, fiera della scelta che ha preso, prima di andare a cena con Tony, Siria e Matteo. Nel frattempo, si parla di un’altra coppia che di certo non se le manda a dire dopo essersi scontrati nel programma e sui social nel corso delle ultime settimane. Stiamo parlando di Alessia e Lino, che ha sbottato contro la sua ex fidanzata dopo l’addio alla tentatrice Maika Randazzo. Se i rumors fossero confermati, questo triangolo infuocato si ritroverà a settembre nella casa del Grande Fratello Vip e ne vedremo certamente delle belle, dato che nessuno sembra voler fare pace nelle prossime settimane.

