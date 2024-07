Temptation Island, Jenny Guardiano svela: "Ho deciso di riprovarci con Tony perché..."

Gossip TV

L'ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, Jenny Guardiano, svela perché ha deciso di continuare a frequentare Tony Renda. Ecco cosa ha raccontato!

Jenny Guardiano e Tony Renda sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island e, nonostante il pubblico amante del reality di Canale5 sperasse di vedere Jenny liberarsi dal fidanzato libertino e dalla doppia vita, alla fine la ragazza ha deciso di concedergli una seconda possibilità. Così, al falò di confronto dell'ultima puntata, i due sono usciti dal programma condotto da Filippo Bisciglia insieme e innamorati. A distanza di un mese dalla fine delle registrazioni della trasmissione targata Fascino, Jenny e Tony hanno confermato il loro amore reciproco e sui social, nelle scorse ore, Jenny ha pubblicato un ulteriore chiarimento sulla sua decisione di voler concedere al fidanzato una seconda chance.

Temptation Island, Jenny Gurdiano sulla seconda chance a Tony Renda: "C'è un motivo se l'ho fatto"

Il falò di confronto tra Jenny e Tony nell'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda giovedì 25 luglio 2024, è stato uno momento molto amaro per i fan del programma, che speravano che Jenny abbandonasse Tony e lasciasse la Sardegna come una vera queen. Purtroppo, nonostante Jenny abbia rinfacciato al fidanzato tutti i comportamenti riprovevoli che ha avuto con le single nel resort, alla fine, la ragazza ha deciso di concedergli una seconda possibilità.

Anche nell'incontro dopo un mese, i due si sono ribaditi di essere innamorati, ma Jenny ha anche messo in chiaro che, dopo l'esperienza nel programma, ha compreso che Tony non può dettare legge sulla sua vita e si è ripresa la sua libertà, prenotando viaggi con le amiche e godendosi la sua relazione, con molta più tranquillità. Da parte sua, Tony ha ammesso di aver sbagliato nei confronti di Jenny e ha rivelato di aver mandato "in pensione Mr Hyde, la sua doppia vita, anche sotto minaccia da parte di Jenny che, in caso contrario, sarebbe stata lei ad andarsene per sempre.

Sui social, tuttavia, ci deve essere chi proprio non ha mandato giù la scelta di Jenny di dare a Tony una seconda chance, così, l'ex protagonista di Temptation Island ha voluto pubblicare un chiarimento e svelare le motivazioni dietro la sua scelta:

"Ultimamente sì stiamo ritrovando la nostra serenità, Tony sta mantenendo le sue promesse che erano motivo principale delle nostre discussioni. Sto andando alle serate, ci stiamo organizzando cose carine insieme. Lo vedo realmente intenzionato nel recuperare il rapporto con me e non vedo perché non dare l’opportunità ad una persona con cui stai da 5 anni, che ami da 5 anni, per cui ci ho provato da 5 anni, adesso gli nego la possibilità? Io ho voluto per tantissimo tempo avere un bel rapporto con lui, un equilibrio con lui e ora glielo nego? Ragazzi, i commenti negativi ci stanno però dobbiamo ricordare che oltre il programma ci sta la vita. Non avrebbe avuto senso dirgli di no e poi tornare a cercarlo perché mi mancava. Io me la voglio vivere quindi mi becco le critiche, se non andrà bene… andrà bene."

Temptation Island, Jenny rimuove le protesi alle labbra: "Le ho sgonfiate perché..."

Di recente, Jenny Guardiano ha anche svelato di aver deciso di rimuovere le protesi alle labbra, caratteristica che l'ha resa protagonista di diversi meme sul web e l'ha fatta conoscere ai fan della trasmissione. La fidanzata di Tony ha raccontato sui social di essersi sottoposta al filler alle labbra e a un intervento al seno due anni fa, ma che ha deciso di rimuovere le protesi perché notava che erano troppo asimmetriche. Tuttavia, in futuro se vorrà potrà rifare ancora il filler, anche se aveva deciso di far un passo indietro perché riteneva di aver esagerato con i ritocchi estetici:

"Le labbra sì mi fanno un po’ male ma ci sta. Per il resto tutto bene, si sta sciogliendo sempre più perché agisce per circa due settimane. Poi saranno guarite e qualora volessi rifare il filler, potrei rifarlo, vediamo.Le ho sgonfiate perché erano un sacco asimmetrica e magari negli anni non mi sono resa conto negli anni di avere esagerato un po’. Purtroppo è così, ci sta. L’importante è rendersene conto, anche grazie a voi."

A convincerla sono state anche rivedersi in tv durante la messa in onda delle puntate di Temptation Island:

"Rivedermi in tv con quelle labbra, che quando piangevo si gonfiavano di più, ho resecato la situazione… Prendiamo coraggio nell’accettarsi al naturale. Se un giorno dovessi rifarle non le rifarei più così grandi, ormai sto cercando di abituarmi più naturale e semplice"

