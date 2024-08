Temptation Island, Jenny Guardiano difende Tony Renda dalle critiche: "Avete rotto! Sono tre mesi che lo insultate"

Gossip TV

L'ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, Tony Renda, viene insultato e criticato sui social: la fidanzata Jenny Guardiano sbotta e difende a spada tratta il suo fidanzato.

Da quando è finito Temptation Island, Tony Renda continua a stare al centro delle critiche per il suo aspetto fisico. Una situazione che ha davvero stancato e infastidito la bella Jenny Guardiano, che ha deciso di intervenire sui social e difendere a spada tratta il suo compagno dalle offese.

Tony Renda criticato: la dura reazione di Jenny Guardiano

Jenny Guardiano e Tony Renda hanno deciso di lasciare insieme Temptation Island e dare una seconda possibilità alla loro storia d'amore. E hanno fatto bene! Tra serate relax e amici, infatti, i due sembrano aver ritrovato la loro serenità di coppia ma anche quella sana complicità che molto spesso lei lamentava nel villaggio delle tentazioni in Sardegna.

Da quando è finito il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, però, Tony continua ad essere bersaglio di molti utenti, che quotidianemente lo offendono e criticano sui social. Una situazione che ha provocato la dura reazione di Jenny che, furiosa, è intervenuta sui social e difeso con le unghie e con i denti il suo uomo:

Intanto non è BRUTTO, punto primo! Seconda cosa: sensibilità pari a 0. Vi battete tanto per non fare body shaming ma sono 3 mesi che lo insultate per l’aspetto fisico. Ora mi avete rotto! I brutti siete voi e la vostra cattiveria! [...] Sono due mesi che leggo commenti di body shaming sul mio ragazzo, intanto vi voglio rassicurare che a lui non gliene frega niente, si fa una grossa risata o nemmeno li legge. Seconda cosa: quanta cattiveria! Ma perché? E soprattutto perché su un uomo si può fare e su una donna se dici “sei bassa, grassa o brutta” no? E allora parte la sensibilizzazione sull’argomento. Non capisco, anche un uomo ha dei sentimenti. Ma tanto a lui non interessa. E comunque la bellezza sta dentro, non fuori. Ignoranti!

La confessione di Luigi Scognamiglio su Jenny Guardiano

Jenny Guardiano, che è stata una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island 2024, è finita al centro del gossip per alcuni dichiarazioni rilasciate da Luigi Scognamiglio. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, l'ex tentatore ha ricordato la sua esperienza nel villaggio e ammesso il suo interesse per la fidanzata di Tony Renda: "Ero interessato a Jenny e sono stato coerente per tutta la durata del percorso". Come reagirà il dj siciliano? Vi ricordiamo che il reality vi aspetta a settembre in prima serata su Canale 5 con una nuova scoppiettante stagione.

